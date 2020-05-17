為了讓《Pokémon GO》在疫情期間也能輕鬆抓寶，《Pokémon GO》開發商 Niantic 在 4 月份首度推出了「薰香日」，讓你巧妙運用薰香就能夠讓寶可夢出現在你身邊，宅在家就能安全又輕鬆的抓寶。延續這項規劃，5 月份薰香日活動將在 17 日起跑，訓練家們一定要把握時間抓寶去。

根據《Pokémon GO》官方部落格資訊，5 月份「薰香日」活動將於台灣時間2020年5月17日11:00～17:00登場。活動時間內，水屬性寶可夢、惡屬性寶可夢和利牙魚出現的機率將會比平常高。在這段時間裡，薰香將會吸引更多利牙魚。如果你還沒捉到異色利牙魚，這可是你的好機會喔。此外，商店也將推出內含3個薰香的活動限定1寶可幣禮盒。 除了利牙魚外，水屬性和惡屬性的寶可夢也會受薰香吸引而來，薰香會吸引的寶可夢屬性會依時間而不同。在水屬性寶可夢出現的時間內，將有機會遇見墨海馬和圓蝌蚪等寶可夢，如果你的運氣好，你將有機會遇見保母曼波；而在惡屬性寶可夢出現的時間內，你將能遇見黑暗鴉和勾魂眼等寶可夢。如果你的運氣很好很好，將有機會遇見滑滑小子！

5 月份薰香日活動中，水屬性與惡屬性的寶可夢會輪替在每個小時出現，11:00～12:00、13:00～14:00、15:00～16:00 會在野外頻繁出現水屬性寶可夢；12:00～13:00、14:00～15:00、16:00～17:00 則是惡屬性寶可夢出現的頻率會提高。薰香的效力目前都是從 30 分鐘延長為 1 小時，妥善運用的話就能在薰香日快速增加經驗值、抓到可愛的異色寶可夢！

5 月薰香日活動期間， 「世代大挑戰2020：豐緣」的期間限定(5月15日13:00至5月22日13:00止)也在同時間進行中，訓練家們可以抓緊時間完成各樣挑戰，成為更棒的訓練家！

(科技)