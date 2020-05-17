日前台北市中山區林森北路的錢櫃發生嚴重火災事故，總共造成5死、2命危、7重傷。據了解，從103年的高雄氣爆、104年的八仙塵暴到此次林森北路錢櫃KTV的重大火災事故，都造成許多民眾的傷亡，每當有重大火災事故新聞也讓社會大眾格外注意自身的意外險有無這方面的保障，以下小花平台深入為你分析相關保險保障觀念。

3建議教你規劃重大燒燙傷險

一般來說，意外險主要的保障因為意外事故造成的身故或是失能才有理賠，只有少部分的壽險公司在意外險裡有額外理賠重大燒燙傷保險金或是可以額外附加重大燒燙傷保險附約，而大多數產險公司都有額外理賠重大燒燙傷保險金，而重大燒傷燙傷理賠條款主要分為「定額給付」和「比例給付」2大類：

第1類、定額理賠

依照保險金額定額給付保險金其定義為：「二度燒燙傷面積大於全身20％、三度燒燙傷面積大於全身10％或是顏面燒燙傷合併五官功能障礙者積大小，均給付一樣的理賠金額，如果保額為新台幣100萬元，即可理賠100萬元。」一般來說，大多數壽險公司的重大燒燙傷均採「定額理賠」。

第2類、比例理賠：

其次則是將燒燙傷的嚴重度、面積，分為6級11項，依等級按比例給付100％至5％，如果保額為100萬元，燒燙傷等級為1級，即理賠100萬元，目前大多數產險公司的重大燒燙傷都是屬於「比例理賠」。

至於要如何規劃重大燒燙傷保險？小花平台保險顧問梁鴻毅提出以下3投保建議：

建議1、實支實付型醫療險：主要用來支付住院期間或是門診手術的醫療花費。

建議2、重大燒燙傷險：支付燒燙傷後需整形美容的花費及復建期間的工作收入損失。

建議3、失能扶助險：支付喪失工作能力時的照護生活費。

最後，梁鴻毅提醒，每年都應該把自己的保單拿出來檢視保障內容，唯有完整的保險規劃才是保障自己的最佳方式。

(中時電子報)