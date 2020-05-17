近4個月來，台灣在新冠肺炎的防疫上，交出令各國稱羨的成績單。指揮官陳時中將成果歸功於「戰略擬定正確」的專家諮詢小組，這群智囊團，究竟做了什麼？

4月26日，為因應新冠肺炎疫情而成立的中央流行疫情指揮中心將屆滿1百天，疫情指揮中心指揮官陳時中在例行記者會上，歸納台灣能有效控制疫情的3項關鍵，首推「專家的戰略擬定很正確」，讓指揮中心得以在總體戰略視角下，準確調度人力與醫療資源，執行防疫任務。

陳時中口中的「專家」，並非單一人士，而是20多位專長領域涵蓋傳染病學、感染科、胸腔科、小兒科與公共衛生的顧問團。這個顧問團早在1月4日、疾管署發現中國武漢出現不明肺炎疫情時，就已「超前部署」，由台灣大學副校長張上淳協助召集成立。4個多月來，專業顧問團隨疫情變化機動集會，視當前情勢，提供各自專業意見，運作模式猶如小型的國家安全會議。

發揮抗SARS經驗 全台最懂防疫專家 機動待命

時間回到1月2日，張上淳突然接獲來電，電話另一端的疾管署署長周志浩，用急迫的語氣告知：「武漢有疑似SARS的不明肺炎案例，希望組成專家諮詢團隊，提前因應。」由於17年前對抗SARS的緊繃經驗還歷歷在目，張上淳立刻放下手邊工作，與周志浩共商合適的專家名單，並火速聯繫邀約。

2天後，規模10多人的「新冠肺炎專家諮詢小組」LINE群組正式成立，除了周、張兩人外，創團成員還包括疾管署前署長張峰義、台大醫院兒童感染科主任黃立民、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎、衛福部前部長林奏延等人。日後隨著疫情升溫，專家團隊也持續擴編，「台灣最懂防疫的人，幾乎都被拉進群組。」一位專家成員透露。

儘管群組成立時，台灣還沒有確診病例，且民眾都將目光聚焦在即將到來的總統大選，但經歷過SARS的專家們，已低調召開了第一場策略會議，與疾管署官員討論邊境檢測防線、洽談分析病毒的實驗室與檢驗機構，以及專家到武漢實地考察等事項。

李秉穎指出，當國內出現確診病例後，專家諮詢小組的開會頻率也從每周固定1到2次，增加到周六、日都必須機動待命。疫情初期最重要的任務，就是決定通報定義，例如：從最早的有武漢旅遊史、符合發燒或呼吸道症狀，逐步擴大到全球旅遊史，就是在考量防疫能量下，盡可能有效圍堵病毒的作法。

「專家也曾擬定讓輕症回家的策略，避免醫療體系崩潰。」張上淳透露，對於疫情可能惡化，專家也有所準備。

「專家諮詢小組的LINE群組訊息，總是此起彼落。」黃立民也說，只要有新確診個案出現仍未列入通報定義的症狀，如嗅味覺異常、腹瀉等，召集人張上淳就會通知疾管署人員，透過群組與電話通知專家立即開會，討論是否變更通報條件，晚間10點才通知開會也是家常便飯。

《今周刊》(第1221期)

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(中時電子報)