109年國中教育會考 自然科試題 12:002020/05/17 中時電子報 中時電子報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 109年國中教育會考 自然科試題 (國中教育會考推動工作委員會 提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109年國中教育會考在今天(17日)結束，會考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。 109國中會考自然科試題一覽(一)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(二)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(三)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(四)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(五)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(六)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(七)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(八)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(九)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(十)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(十一)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(十二)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(十三)/國中教育會考推動工作委員會 提供 109國中會考自然科試題一覽(十四)/國中教育會考推動工作委員會 提供 以下為自然科選擇題試題： 文章來源：國中教育會考推動工作委員會 (中時電子報) #會考 #會考解答 #109會考 #國中教育會考 #五科解答 #國文解答 #數學解答 #英文解答 #社會解答 #自然解答 #解答 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情推動遠距教學 科技輔助教育潛力大 04:102020/05/10 產業．科技 傅正日記新書發表 推動成立紀念公園 10:232020/05/10 政治 無法保持社交距離 技術士證美容丙級上半年取消 16:172020/05/10 生活 智冠科技109年第一季獲利2.5億 創9年新高 19:122020/05/11 科技 興富發建設第一季EPS為0.02元 擬不配發股利 16:372020/05/12 財經 《鋼鐵股》先預訂 中鋼股東會紀念品小7可領 14:152020/05/13 財經 中鋼股東紀念品7-11領取流程曝 今年很「順時中」 15:072020/05/13 財經 頭屋扎根客家文化 3校獲經費推動客語教育 16:162020/05/13 生活 苗栗推客語成效全國第一！邀大家「共下來講客」 19:352020/05/13 生活 《店頭市場》2股1債 即起預收款券 08:352020/05/14 財經 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 109年國中教育會考 國文科試題 - 生活 「我想開設一家這樣的店」 國中會考作文題貼近生活 - 生活 - 旺報 109年國中教育會考 自然科試題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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