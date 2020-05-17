109年國中教育會考 英語科試題 12:232020/05/17 中時電子報 中時電子報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 109年國中教育會考 英語科試題(一) (國中教育會考推動工作委員會 提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 109年國中教育會考在今天(17日)結束，會考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。 以下為英語科選擇題試題： 109年國中教育會考 英語科試題(二) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(三) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(四) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(五) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(六) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(七) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(八) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(九) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(十) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(十一) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(十二) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(十三) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109年國中教育會考 英語科試題(十四) (國中教育會考推動工作委員會 提供) 109國中會考五科完整解答 109年國中教育會考 國文科試題 109年國中教育會考 數學科試題 109年國中教育會考 自然科試題 109年國中教育會考 社會科試題 文章來源：國中教育會考推動工作委員會 (中時電子報) #會考 #會考解答 #109會考 #國中教育會考 #五科解答 #國文解答 #數學解答 #英文解答 #社會解答 #自然解答 #解答 也許您會感興趣 推薦閱讀 無法保持社交距離 技術士證美容丙級上半年取消 16:172020/05/10 生活 《業績-其他》益張Q1獲利年增55％ 每股盈餘0.95元 17:392020/05/11 財經 智冠科技109年第一季獲利2.5億 創9年新高 19:122020/05/11 科技 興富發建設第一季EPS為0.02元 擬不配發股利 16:372020/05/12 財經 《鋼鐵股》先預訂 中鋼股東會紀念品小7可領 14:152020/05/13 財經 中鋼股東紀念品7-11領取流程曝 今年很「順時中」 15:072020/05/13 財經 《店頭市場》2股1債 即起預收款券 08:352020/05/14 財經 生活熱門新聞 快來對答案！109國中會考五科完整解答 - 生活 國文科一張「海豹抱海龜圖」考倒考生 答案是... - 生活 「我想開設一家這樣的店」 國中會考作文題貼近生活 - 生活 - 旺報 柯p被笑2年！陳佩琪護夫開嗆：韓國瑜不堪到不能有情誼？ - 生活 國中會考數學非選擇出難題 考生出考場爆哭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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