109年國中教育會考在今天(17日)結束，會考內容包括了五大科目(國文、英語、數學、社會、自然)，並於6月5日開放網路成績查詢及寄發成績單。國中教育會考推動工作委員會在所有科目結束之後，也提供了各科目的試題、解答，方便考生們核對。

以下為英語科選擇題試題：

109年國中教育會考 英語科試題(二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(三) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(三) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(四) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(四) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(五) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(五) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(六) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(六) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(七) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(七) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(八) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(八) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(九) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(九) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十一) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十一) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十二) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十三) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十三) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十四) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109年國中教育會考 英語科試題(十四) (國中教育會考推動工作委員會 提供)
109國中會考五科完整解答
109年國中教育會考 國文科試題
109年國中教育會考 數學科試題
109年國中教育會考 自然科試題
109年國中教育會考 社會科試題
文章來源：國中教育會考推動工作委員會

(中時電子報)

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