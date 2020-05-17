英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）5歲生日當天遞送物資給社區老人。

英國威廉王子與凱特王妃的長女夏綠蒂公主（Princess Charlotte）日前過5歲生日，英國王室釋出當天小公主遞送物資給鄰居老人的照片，沒想到因為新冠肺炎防疫期間沒戴口罩，反被網友批評「不負責任」。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，5月2日夏綠蒂公主迎接5歲，當天她與媽媽凱特王妃等一家人花了一下午，為同樣在隔離中的社區老人分裝義大利麵條等食物，之後由夏綠蒂公主將這些物資送到鄰居家門口，凱特王妃也為女兒拍了一組工作照片，並且分享給廣大的王室迷。

英國ITV新聞（ITV News）王室記者希普（Chris Ship）表示，他也將這些照片分享在個人推特帳號，原本是美事一樁，不過卻意外引來批評留言。

網友抓包夏綠蒂公主送食物時未戴口罩或手套，稱小孩可能是新冠肺炎無症狀感染者，批評年僅5歲的夏綠蒂「不負責任」。另外也有人抨擊威廉和凱特讓夏綠蒂暴露在感染病毒的風險之中，就只為了拍一張照片，批評這樣作秀「很可笑、危險、而且沒有必要。」

It is compulsory to wear masks in the UK while delivering supplies to the vulnerable? I've seen lots of food drops going on without a mask on the deliverer — Chris Ship (@chrisshipitv) May 2, 2020

Diana would be ashamed to see Kate and William putting a child in danger just for a birthday photo ... The staging is ridiculous, dangerous and unnecessary. I would have preferred pictures of her safe at home rather than that sort of thing ... — Arizona13 (@celine19972) May 2, 2020

針對網友批評，希普幫王室緩頰，指出夏綠蒂並沒有進去鄰居家裡，而是把食物放在門口後就離開，過程中也沒有和鄰居有直接碰觸。

不過批評的聲音算是少數，大部分網友還是讚嘆夏綠蒂好可愛，而且心地善良。

(中時電子報)