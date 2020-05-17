自從新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散至今，各國政府為防堵疫情擴散，紛紛祭出鎖國政策，不少企業也讓員工在家上班，除加速了遠距工作、線上學習等科技應用發展的速度，更帶動了雲端視訊會議、數位教育等企業的業績扶搖直上，也推升了筆電、雲端伺服器等族群的需求擴大；此外，鎖國政策之下，讓更多人宅在家裡，在家「玩遊戲」成為另一種娛樂活動，進一步刺激了線上產業的興起，使遊戲相關族群成為市場關注的另一焦點。

遊戲市場規模擴大

近幾年來，在線上遊戲直播的發展和電子競技（e-Sports）熱潮的帶動下，整體遊戲市場規模不斷擴大，根據荷蘭市場研究公司Newzoo發布的全新的《二○二○年全球遊戲業市場研究報告》中預測，二○二○年全球遊戲業收入預計將達到一五九三億美元，與一九年的一四五七億美元相比，成長九．三％，至二○二三年該收入將突破二○○○億美元，複合增長率八．三％。報告也指出，受疫情的影響，在這期間保持社交距離政策讓許多人對遊戲興趣倍增，遊戲成為民眾在家期間的休閒娛樂之一，所有遊戲類型都在用戶參與度以及收入上明顯增長，尤其是手機遊戲最為明顯，二○二○年全球手遊收入預計將達到七七二億美元，同比增長十三．三％。

值得關注的是，Newzoo也預估在未來幾年，遊戲收入的增長將由拉丁美洲及亞太市場驅動。因此，台灣的遊戲產業毫無疑問地也將受惠此商機，轉向盤面上的遊戲類股來看，受惠疫情關係，第一季不但相繼繳出佳績，股價也逆勢走揚，更有法人預估第二季營運可望淡季不淡，且緊鄰著暑假往季的來臨，全年展望持續樂觀，相關遊戲類股如網龍、鈊象、宇峻、歐買尬、辣椒、傳奇、智冠、大宇資、橘子、隆中等未來表現值得期待。

鈊象手遊占比提高

提到台灣遊戲廠商，首先不得不提到的是遊戲股王鈊象，以街機遊戲起家的鈊象，成立至今已超過三○年，近幾年來著力進軍手遊市場，手遊在其整體業績比重不斷拉高，截至一九年為止，鈊象手遊營收已站整體八一％，手遊占比提高，也同步助攻去年毛利率升至九二．六三％，旗下《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》等五款手遊更成為近幾年來鈊象的成長引擎。（全文未完）

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(中時電子報)