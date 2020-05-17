《Dcard論壇》1名男性網友透露，歷經與2任女友的活塞運動後，他感受到自己的小弟弟，在戴上套子時會過緊無法持久。他也表示前任女友為了嘗鮮，由自己主導的方式，直接坐下後往身後稍躺，卻造成小弟鮮血直流，並且格外的疼痛。就醫看診後，他聽從醫生建議，決定自費6000元做割除手術，使小弟弟徹底的改頭換面。

據網友割包皮經驗，一開始將會使用消毒液輕擦，蓋上手術布條後，將從兩顆肉丸上方的小弟弟根部，打入5針左右的麻醉劑，將會手動輕柔將麻藥散開，之後拿取鑷子測試小弟弟的疼痛程度才進行割除。手術過程約略10分鐘，由於越靠近香菇頭處神經血管較為豐富，因此麻醉藥補強效果並不大，必須忍耐大罵一聲即可讓小兄弟展露出新面貌。由於手術過後須以電燒止血，網友透露小弟弟平常較無外力介入，若有想割的男性朋友，建議先行思考過才進一步確認。

康復時間約為7天，網友指出小弟弟將會從紅腫狀態逐漸復原，清洗傷口換藥主要以生理食鹽水沖洗，不要使用肥皂搓洗。休養期間須注意不要讓小弟弟過度摩擦，手術縫合的線約3天即自動掉落。歷經1個月後，大致上就可回復昔日雄壯威猛的大GG。

(中時電子報)