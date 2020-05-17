近年來大陸智慧手機品牌大舉進攻印度市場，已經佔據了七成的市佔，而在印度這一次的新冠疫情中，大陸智慧手機廠商復工情況又如何呢？據印度媒體報導，小米等大陸智慧手機品牌上周已經恢復了小規模的生產，但是由於封鎖令和零部件供應鏈相關的問題，印度的智慧手機製造仍然有可能再次陷入停頓。

據國外媒體報導，最近印度行業組織「印度蜂巢和電子協會」（ICEA）向政府提交的一份狀況報告顯示，印度手機製造業的恢復受到了一些因素的挑戰，如果供應鏈公司沒有得到印度政府的批准，這一過程可能會中斷。

上述協會代表著蘋果、Vivo、Oppo、華為、富士康集團、緯創集團、偉創力等公司。除了政府部門的供應鏈批准之外，該協會也指出了電子製造業面臨的勞動力緊缺問題。

據估計，印度近些年的手機廠商迅速增長，其中許多工廠由大陸智慧手機品牌在印度所設立。另外，北方邦的工廠約占手機總產量的60%。

此外，根據5月11日提交給電子和信息技術部的ICEA現狀報告，印度手機製造商正面臨國際運費上漲約400%的影響，預計這將增加生產成本。

儘管幾乎所有在印度銷售的手機都是在印度製造的，但製造商需要進口若干零部件。但這些公司的供應鏈公司正面臨獲得印度政府批准的挑戰。沒有供應鏈恢復正常的許可，手機製造就無法繼續生產。

在過去一兩個月時間裡，印度政府實施了嚴格的封鎖令，以阻止新冠病毒的傳播，大量的企業工廠被關閉，但是隨著疫情緩解，從上周開始，印度政府開始批准一些智慧手機企業恢復生產，其中包括多家大陸企業。不過，這些手機企業的復工復產受到工人數量限制，即被限定為原來正常工人數量的15%到30%。

ICEA在報告中表示，除了工人數量受限制之外，由於政府的限制，勞動力向工廠所在地的跨地區流動也是一個問題，報告顯示：「跨越不同邦的旅行也是一個挑戰，例如從哈里亞納邦/德裡前往諾伊達（智慧手機製造基地）。」

(中時電子報)