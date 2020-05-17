48歲男星黃磊過去以一劇《人間四月天》為台灣觀眾而熟知，2004年他和孫莉結婚，生下兩女一子，近年黃磊將觸角伸往實境秀，接連參加《爸爸去哪兒》、《非誠勿擾》、《嚮往的生活》等，收視率都奪冠，大女兒黃多多也成了網紅，一舉一動都吸引媒體報導。最近卻有傳聞指黃磊私下幫女兒買通稿、上熱搜，又引來討論，只能說人氣太旺怎麼做都會成為話題。

黃磊30年前演出陳凱歌電影《邊走邊唱》，入圍坎城影展打出知名度，之後他以《半生緣》和《人間四月天》、《橘子紅了》等作品，奠定文青男神形象，1995年黃磊遇到生命中最重要的女人「孫莉」，雖對孫莉一見鍾情，但兩人還是等到2004年才領證結婚，過了2年生下長女。

黃磊大女兒多多轉大人成少女。（圖／翻攝自多媽7788微博）

傳聞當年黃磊在北影擔任助教，見到參加考試的孫莉便一眼定情，心中決定一定要把她娶回家當人生伴侶，師生戀談了9年，2004年3月黃磊提議結婚，沒有豪華浪漫的求婚儀式，僅問了一句：「我們結婚吧？」就讓孫莉點頭辦手續。

黃磊和孫莉婚後陸續在2006年、2013年生下二女，2015年黃磊發文，說要舉行黃磊、孫莉相愛20周年慶祝會，順便補辦「遲到了11年的婚禮」，夫妻倆穿著結婚禮服和兩個女兒幸福拍了全家福，黃磊甜蜜發文說：「我們一直沒有把11年前領證結婚當成紀念日，而是把20年前我們相愛時的那一天年年記起，因為我們更願意相信一切都是從那一天開始的。」

多多日前健身曬螞蟻腰。（圖／翻攝自秒拍）

黃磊更親自還原了當年簡單的結婚過程，說夫妻倆領證後就找親友吃了個BUFFET，沒準備婚戒，也沒度蜜月，事情辦完後黃磊就回去工作，繼續剪片子，唯一改變的只是兩人多了張結婚證，兩年後長女出生，黃磊坦言原本當父母不在計畫之內，「但她來了我們不應該人為地不要」。

後來一家四口不僅拍了結婚照，更到紐西蘭旅行當作補過密月，還將過程拍成紀錄片《我們相愛時‧20年》。2014年黃磊帶著大女兒上《爸爸去哪兒2》，父女倆在節目中磨合的過程頻頻成為話題，黃磊接受專訪時透露，大女兒上小學5年級，自己仍不願把愛女送進任何補習班或才藝班，「童年就該是快樂的，用不著那麼多條條框框」，而夫妻倆的教育觀也一致。

黃磊回應關注迪麗熱巴。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

被問是否擔心讓女兒拋頭露面後會產生影響？黃磊當時大方回應就當作是父女倆參加了一次旅行，應該不會有什麼變化，更何況女兒的同學大多是國外的小孩，應該也不會影響女兒的學校生活，唯一的改變是父女多了些共同的回憶，而節目中的跌跌撞撞，他認為偶爾讓女兒學會吃苦也是好事。

3年前黃磊和孫莉又迎來一子，集滿「好」字，卻遭猛傳黃磊是為了想有兒子才讓老婆生三胎，黃磊後來在《拜託了冰箱》中主動談及此事，直言：「知道三胎是兒子有點遺憾」，澄清絕無重男輕女，也說：「其實他（何炅）了解我，我有點重女輕男，知道是個男孩的時候還有點遺憾，特別想要三姊妹、三朵花」，並分享家中冰箱照片，上頭貼滿孩子的照片，相當溫馨。

當爸後的黃磊常不時流露出接地氣、幽默的一面，日前他被發現微博關注新一代女神迪麗熱巴的話題，隨即引發討論，黃磊親自解釋說，女兒黃多多最近對微博很有興趣，他便打開自己微博給多多看，實際為孩子操作一次，舉例試按關注「可愛的迪麗熱巴」，才會出現轉發，最後還強調：「另外，我確實很喜歡迪麗熱巴」，笑翻網友，迪麗熱巴也親自回：「謝謝磊哥，多多想學的話，我可以教她啊」。

黃磊遭傳買熱搜。（圖／翻攝自微博）

而14歲的黃多多近年來轉大人，加上精緻五官與氣質，成為最受矚目的星二代之一，不管是穿洋裝流露出少女氣息，或穿小可愛健身，每每都會成為話題上熱搜，網上還因此傳出是黃磊買熱搜，疑似想捧紅女兒，對此，黃磊方面沒正面回應，但過去受訪時他就強調「家庭幸福不靠刻意經營，是自然流露」。

(中時電子報)