美國總統川普15日在白宮舉行太空軍軍旗揭旗儀式時，再次語出驚人表示，美國正在研發「令人難以置信的軍事裝備」，是一種17倍音速的「超級強飛彈」，速度遠遠超過大陸以及俄羅斯所配備的音速飛彈。

據《福斯新聞》報導，川普15日下午在白宮橢圓辦公室舉行太空軍軍旗揭旗儀時，這也是美軍72年以來，首次展示軍種新軍旗。川普向媒體透露美國正在研發一種不可置信的軍事武器，「我叫他『超級強飛彈』（super duper missile），我聽說這種飛彈是音速的17倍，比任何一種當前所知的飛彈還要快」。他還說，「你或許聽過俄羅斯有5倍音速的飛彈，而大陸也正致力研發6倍音速飛彈，但我們是17倍速，早已超前他們」。

美國國防部新聞發言人霍夫曼（Jonathan Rath Hoffman）隨後在推特表示，美軍的確正在研發一系列高超音速飛彈，「以對抗我們的對手」。但他並未說明這些項目中，是否有川普口中可以達到17倍音速的「超級強導彈」。

(中時電子報)