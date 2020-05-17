一張海豹抱海龜的圖，考倒不少考生，其實該題是17年台媒曾引起熱議的爭議新聞，考驗學生對假新聞的判讀能力 (圖／翻攝自Beat Korner部落格)

109年國中會考16日正式登場，首日率先上場的是上午的社會、數學與下午的國文科，考完後也不少考生在臉書社團討論考試內容對答案，其中國文科一張「海豹抱海龜」的照片成為考題，引發考生熱議。

網友在「國中課業討論群」討論考試題目、對答案，不少人對於國文科對這張海豹抱海龜的考題抱持疑問，直呼這題是什麼鬼。原來這題是針對假訊息判讀的考題，要考生判斷「海豹救海龜」的新聞真相是屬實或是假新聞，考驗學生們對於新聞真假的判讀能力。

不少考生表示：「對就是這題，這題是啥鬼」、「這題好像是海豹騷擾海龜那個答案」、「答案是『誤導』嗎」、「我寫斷章取義」、「這題印象超深刻」、「國文根本變海龜場」。

其實這張圖出自2017年，加拿大攝影師柯拿(Beat Korner)在潛水時拍下這張照片，並被外媒報導，當時台媒改寫時稱「海龜遭釣魚線纏住，海豹上前助脫困」。然而事後查證卻發現，其實是海龜遭釣魚線纏住後，頭部無法左右移動，此時一隻海豹疑似被此動作吸引，上前「騷擾」海龜，之後失去興趣離開。柯拿他們找到機會，趁著海龜休息時上前剪斷釣魚線，還海龜自由。

(中時電子報)