《夫妻的世界》第16集結局。

有雷慎入！金喜愛、朴海俊與韓素希主演韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)昨晚播出第16集大結局，果然真的如網友所料真的爛尾了，留下一個開放式結局讓觀眾氣昏頭，大罵根本是「瘋子的世界」！

《夫妻的世界》大結局不負外界期待，果然讓網友邊看邊罵，遭小三韓素希拋棄而一無所有的渣男朴海俊，果然至始至終都堅持吃軟飯路線，又回頭跑來找前妻金喜愛復合，卻遭金喜愛拒絕，受不了打擊跑去大馬路想自殺，所幸司機及時踩剎車，沒撞死朴海俊。

此時，金喜愛忍不住內心情緒，跑去抱著朴海俊激動痛哭，令見到這一幕的兒子俊英深受打擊，離家出走１年後，疑似又回家了，全劇終。宛如開放式的結局讓網友看了傻眼貓咪，連韓國網友都忍不住開罵「從今天起對我來說《夫妻的世界》是共6集的劇」、「鼓勵不婚的劇嗎」，還有人忍不住同情男配角金醫生，因為到了結局還是沒人知道金醫生的來歷，而女主角寧願跟渣男糾纏，也沒有和金醫生在一起。

(中時電子報)