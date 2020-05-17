有人分享活捉蚊子絕技，讓網友嘖嘖稱奇 (圖／翻攝自爆廢公社)

台灣即將邁入夏天，連日來30多度的高溫，伴隨而來的就是蚊蟲猖獗，其中蚊子最為惱人，被叮咬後癢得難受，卻又相當難打，對此就有網友分享「蚊子活捉術」，還附上影片，表示成功率高達90%。

男網友在臉書《爆廢公社》PO文「如何輕易的活捉蚊子」，他說「不知道哪來的科學根據」，當蚊子在叮人的時候，後腳都會因為平衡翹起來，且還能偵測風流，避免自己遭拍打。

他表示自己在國小六年級蹲廁所時偶然發現，當蚊子叮人翹起後腳的時候，是他最沒有戒心的時候，只要抓準這個時機，就能輕鬆捉住蚊子後腳，還附上自拍影片證明所言不假。

文末原PO也打趣表示「活捉能幹嘛，我也不知道，我都拿去餵壁虎」、「切記登革熱時期千萬別用這招，到時候中招別怪我」。

不少網友紛紛留言：「太屌了，馬上來試試」、「很厲害，但你是不是吃飽太閒」、「我被叮都沒感覺，更何況抓蚊子...」、「你該不會在網拍賣活蚊子吧」、「活捉之後當然是拔掉翅膀讓他慢慢爬啊」、「為了活捉還要奉獻自己肉體，犧牲也太大...」。

(中時電子報)