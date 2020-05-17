天成世貿國際會館主廚私房湯品，冷凍熟食真空包紅燒牛肉湯肉湯。圖：天成提供

世貿國際會館外帶便當舒肥嫩雞胸120元。圖：天成提供

宅輕鬆食美味，在家品嘗飯店級美味便當。天成飯店集團旗下世貿國際會館主廚團隊獻藝，即日起至2020／06／30期間推出多款美味便當以應饕客需求，外帶限時優惠價格120元起，搭配外送服務，由配合的計程車專屬外送（運費按跳表計算），輕鬆享受飯店料理的幸福食光。

看準外帶及外送商機，天成飯店集團旗下世貿國際會館【主廚經典九宮格錦便當】外帶價格每盒150元，客製化依照客人需求打造，以清爽日式風味融入中式料理，內有明爐烤鴨、照燒雞、紅麴飯、香鬆飯……等，九宮格方式呈現更顯賞心悅目。

另外，【主廚經典錦便當】外帶價格每盒200元，主菜包括「無錫排骨」選用特選子排，加入紹興酒、八角、小茴香、桂皮、冰糖、紹，細火慢煮，色澤吸睛，豐潤軟糯，主菜另有椒鹽雞腿或三杯雞供饕客選擇，此外還有兩款限量「舒肥嫩雞胸」、「古早味滷排骨」優惠價120元的美味便當供消費者選擇。

喜愛湯品的老饕有福了，主廚【主廚私房湯品(冷凍熟食真空包)】，一份兩包，外帶價格360元，包括紅燒牛肉湯，選用澳洲牛大骨、丁香、八角、紅蘿蔔、洋蔥……等大量蔬菜燉煮10小時，極具濃郁香氣與鮮味，牛腱則以紅燒的方式燉至軟嫩適口，搭配入味而Q軟的牛筋更添口感，柔潤香嫩，鮮味在口中跳躍，饕客外帶回家後依個人喜好自行加入各式麵食，湯鮮、肉嫩，在嘴裡完美融合。

或是酸菜白肉湯，堅持手工製作，以不以外叫的現成的酸菜白肉湯，主廚將白菜與鳳梨等食材一同醃漬，採天然發酵方式，成就出酸味溫潤略帶有果香的酸菜白肉湯，重現經典好味，湯品另有陳年老脯燉雞供消費者選擇。

外帶外送採預訂制，需於一日前預約，外帶外送時段11：00 ~17：00，外送服務費用依地區計程車跳錶，車資費用另計，詳情可洽：世貿國際會館 (台北市信義路五段1號) 02-2720-5088

世貿國際會館。

台北天成大飯店首度跨足館外餐飲服務，進駐位於信義區101大樓旁「TICC中華民國外貿協會台北國際會議中心」，擁有多元化空間及一流的硬體設備，提供宴會、喜宴等大宴小酌，透過台北市東區的設點，積極表現出對於餐飲市場的壯志與企圖心。

設在國際會議中心2樓的「翠庭中餐廳」，由行政主廚王書年師傅坐鎮，王師傅擁有近40年精湛料理經驗以純正手法呈現多款精緻手工菜餚，是喜愛江浙料理的饕客不容錯過的用餐選擇。此外，3樓、4樓等多功能「宴會廳」融合時尚與雅緻的舒適空間，量身打造的規畫與服務，細心完整的執行，是各式活動、工商聚餐、婚禮宴會等活動的首選。

(工商 )