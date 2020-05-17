這間簡陋的房子是老婦人一輩子的記憶。（楊漢聲攝）

楊漢聲／台東報導

台東市中正路玉山銀行附近2間房子面臨拆遷命運，其中1戶住著高齡70多歲的陳姓老婦人，面對開路房子將被拆遷，老婦夜不成眠壓力大到需吃藥才能入睡，4月底收到公文6月1日即將拆遷，時間不但緊迫且房屋位在道路用地上恐無任何補償金，讓她不知該如何是好，「一輩子的回憶將隨著房屋拆遷化為烏有。」

陳姓婦人指著這間簡陋的房屋，細數著從年輕時嫁來時就住在這裡，3個孩子也在這邊出生成長，雖然沒有富麗堂皇但卻是間能遮風避雨的小屋，屋內充滿著1家人珍貴的記憶。

46年她就在此居住，陳姓婦人說，現在孩子都已經長大成家，只剩下老2跟她同住，4月22日收到公文，6月1日前要求搬離將把這棟老宅拆除，時間相當緊迫，她不知如何是好，相當無奈。

陳姓婦人說，收到公文後她心頭如壓著塊巨石，無法呼吸，晚間也夜不成眠，整天只能吃藥度日，她年紀大了現在也沒辦法賺錢，至於未來該何去何從，只能走一步算一步。

望著熟悉的房屋，陳姓婦人不捨的說，34歲時丈夫就往生，獨自1人將兒女撫養長大，她一輩子的回憶都在這，如今已經不可能阻止縣府拆遷，目不識丁的她如何跟公權力鬥，只能無奈的閉上眼睛，要將這最後回憶永藏心頭。

對此台東縣府縣設處回應，該2違建為占用路地，並非常見的住家違建，因為要闢建道路才會發文限期拆除，會盡力來協調溝通，希望讓事情能夠圓滿完成。

(中時 )