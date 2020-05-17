楊漢聲／台東報導

先前苗栗張藥房事件引起社會軒然大波，甚至還賠上寶貴人命，雖然最後發照原地重建，但逝去的人卻永遠不再回來了，也無形中浪費的了大量社會成本。開發建設與人民權利間的拉扯，如何取得平衡值得執政者深思。

新冠肺炎疫情讓全球百業蕭條，民眾閉門在家，「宅在家中」已經成為常態，但台東市有位70多歲的老婦人連房子都即將被拆除，已年邁無收入的她恐將面臨無家可歸狀況。

陳姓老婦目不識丁，完全不了解何為道路用地，老婦只知道自己住了40多年的房屋要遭拆除，一切都將化為烏有，求助無門的她，拿著縣府發函的這張白紙無力對抗，只能兩眼無神的看著這棟陪伴自己一輩子的房子，哀傷景象讓人不禁紅了眼眶。

老婦房屋雖然坐落在道路用地上，但婦人46年前就已居住在此，她只知自己守法繳交房屋稅及地價稅，如今為了開闢道路，房子就要拆除，且拆除後又無任何補償費用，年邁的她已無力再購屋，到了該享清福的年紀卻面臨無家可歸的困境。

政府區段徵收與重劃，開發建設與人民權益發生衝突，張藥房遺孀更曾說出，多麼希望這一切都沒有發生，只是希望不要在有下個「張藥房」，字字充滿血淚，當權者的任何政策對民眾影響是極為巨大的，追求建設的同時，應有配套措施，來保障人民權益，避免悲劇再次發生。

(中時 )