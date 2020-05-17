林秀君私下個性樂天可愛。（粘耿豪攝）

林秀君維持美魔女身材，日前受訪時身穿大女兒的衣服。（粘耿豪攝）

林秀君維持美魔女身材。（粘耿豪攝）

林秀君與龍劭華在《若是一個人》演夫妻。（華視提供）

昔日邵氏女星、資深演員林秀君參與華視、公視台語台《若是一個人》演出，劇中飾演龍劭華的老婆、男主角宋柏緯的舅媽。只是演戲幾十年的她沒料到自己會被「台語」徹底打敗，從開拍前的台語課到正式拍攝期間，她為了自己的破台語哭了無數次，連她的導演老公丁仰國也在家幫她對詞，結果她才說了一句台詞，老公就驚呆問：「秀卿（經紀人也是該劇製作人）是腦子壞掉了？她哪來膽子找妳演啊！」

香港出生長大的林秀君說，其實她早就想體驗演台語劇，也沒把台語想得那麼難，所以知道經紀人陳秀卿籌劃製作台語精緻劇集《若是一個人》時，就主動報名：「我可以嗎？」當時導演杜政哲要她先講一句台語來聽聽，「結果我才講一句，現場一片靜默，沒有人理我。導演叫我還是好好演國語劇吧」！不過因劇中角色剛好設定這角色是八點檔女星，認識開水電行、到她家修水電的龍劭華，為了演台語劇就跟他學台語，最後外省籍的她因此嫁入台灣傳統家庭，背景相似的她最後還是接下這部戲。

她從上台語課時就非常努力、沒缺席過一堂課，全經紀公司同事比她更緊張，總是一個字一個字幫她練習、糾正，但她仍多次沮喪到偷哭，後來甚至被擊潰，有天演員們一起讀本，她默默走出去，經紀人陳秀卿跟出去，她便情緒潰堤抱著經紀人大哭：「大家都好會講台語喔！連年輕演員都練好了，我壓力很大，很自責，怕拖累大家！明明是清新脫俗的閩南語劇，我講出來就是會摻入廣東腔，很難聽！」她無助地說：「不就是語言嗎？天啊！怎麼這麼難！」

連她的導演老公丁仰國也束手無策，只好打給《炮仔聲》的外景導演好友求救，結果該劇男主角陳冠霖親自幫她錄一段台詞讓她跟著練，「冠霖台語講得好好！我第一次聽到這麼好聽的台語，聽完更自卑了！」大家都勸她壓力不要那麼大，可以講自然語就好，龍劭華也常鼓勵她：「妳就演妳的，放輕鬆，我知道怎麼演」，導演還說該劇20％的可以說國語的額度都可以給她，但她還是覺得沮喪，經常拍完戲都是哭著回家，「一直以來我拍戲都滿平順的，沒遇過什麼困難，那段時間變得很脆弱，真的很過不去」。

其實私下的林秀君個性樂天可愛，已經當外婆卻仍然維持美魔女好身材，她笑說現在50公斤，以前年輕時47，不過現在都還可以穿已是辣媽的大女兒的衣服。被問及養生？她透露自己都很早睡，也許歡運動爬山，以前可以在大湖公園跑5圈，慢慢變3圈，後來就改用快走的。

她搞笑自曝「偶包」重，除了女兒丁巧唯（丁丁）的新婚老公、新銳導演王鼎霖至今還因為害羞仍叫她「秀君姐」，「我外孫也叫我秀君姐！」她還因此跟外孫鬥嘴，「孫子說：不是！妳是婆！是葛蘭瑪（grandmother）。我回他：你在馬路上這樣叫我我不會理你！」她也透露：「以前丁丁在路上叫我媽，我也不理她！」

由於老公丁仰國前陣子飛去大陸劇組拍戲了，已婚但仍住在家裡的大女兒當模特兒又一天到晚出去拍照不在家，丁丁前陣子剛嫁人，還在蜜月期沒空理她，所以她故作哀怨地說，現在的她就像劇名一樣很常「一個人」在家，不過她也滿能享受一個人宅在家的生活，甚至經常自己一個人開車去金山的農地種田幹農活。「不過我很奇怪，從小就無法一個人去餐廳吃飯，也不能一個人去看電影」。

(中時 )