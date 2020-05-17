許瑋甯日前為宣傳舞台劇《我的大老婆》接受專訪。（石智中攝）

許瑋甯日前為宣傳舞台劇《我的大老婆》接受專訪。（石智中攝）

許瑋甯日前為宣傳舞台劇《我的大老婆》接受專訪。（石智中攝）

許瑋甯日前為宣傳舞台劇《我的大老婆》受訪，不過受疫情影響演出已延期。（石智中攝）

許瑋甯（右起）、曾國城、王琄、范乙霏、姚坤君合作果陀劇場《我的大老婆》。（資料照）

影視雙棲的許瑋甯，即將在果陀劇場兩性喜劇《我的大老婆》飾演過氣影后，劇中與姚坤君、王琄是同學也是姊妹淘，靠著狂整形維持「資深美少女」年輕外貌。現實中身為當紅一線女明星，她卻一點也不介意和過氣、整形、膠感美女等字眼沾上邊。她大笑說，讀本之前覺得如果她演這角色好像太理所當然，一心想要試試看另外兩個沒接觸過的角色及個性，「結果讀完本，發現過氣影后這角色超好笑，我有超級無敵多的詮釋方式、有超多哏可以發揮，太有趣了！導演做的決定是對的！」

天然系美女的她，大方透露其實也並非全然與膠感、整形話題搭不上邊。她一向自覺「眼距」太寬，看起來像比目魚、阿凡達，有一次出席活動就嘗試把眼頭的眼線畫出來一點，「結果那天活動後照片曝光，就被說很膠感、懷疑我整形，還形容我的臉很繃。但我不過就是加了眼線！」也曾有媒體拿她的照片對比，說她肯定有整形或做些什麼，「拿我56公斤和44公斤的照片來比較，這當然是有做什麼啊！體重差這麼多！」

還有一次，媒體也斷定她下巴一定打了什麼，因為她相隔兩天出席活動，第一次下巴很尖、第二次下巴消風不見了，她傻眼：「如果是第一天沒下巴、隔兩天變成有下巴就算了，那還比較可能是真的打了什麼吧！但真的就是燈光和角度的關係啊！因為我皮膚白，直射的光會把五官打胖、有時臉的光會曝掉。當時看了報導自己也覺得很好笑」。另有一次也是被拍到前一天胸部較大、隔天消風，又被說整形，「有人會去做反的嗎？只是墊的是厚或薄的差別嘛，一定要我們把這種女明星的撇步講出來嗎！」

不同於劇中角色害怕過氣狂整形，許瑋甯說，她真的不擔心紅不紅或過氣與否，「我只擔心自己可不可以演到自己想演的角色。至於會不會紅，過不過氣也不是我能控制的吧！何況誰沒有過氣的一天？我們總會說『我以前很喜歡哪個女明星』，以後我們也會成為那個『以前』被喜歡過的那個女明星，這都是一個時代的過程，過不過氣無所謂」。

《我的大老婆》中三個姊妹淘的各自婚姻都面臨老公外遇、有小三的難題，對照自己的愛情觀，許瑋甯認為，談戀愛的過程中一定要保有自己，才不會在失去感情、婚姻時，就覺得整個人生都沒了，「除了愛情之外，妳還有朋友、家人、事業、寵物等各種擁有，甚至可以打開你的衣櫃、鞋櫃，看看你擁有什麼，而不是一直想著失去了什麼。不管哪一種感情，給出去就換不回來，這就是一個賭注，本來就是人生會遇到的風險，主要是自己放得下就好了。要當一個拿得起放得下的人」。

她覺得看完這部戲會獲得不少正能量，「它把男人外遇小三的百態濃縮在這三個角色，這故事要告訴你的是，就算失去，還是可以化悲憤為力量。會看到很爽，爽完又覺得很心酸，覺得可惜一段感情怎麼變這樣，最後發現你擁有的不只是感情，你還擁有很多，這些東都是讓你繼續往前進的力量，而那段痛苦只是一段過程，人生很長 你可以做的事還很多」。是過來人的心情？她笑答：「不好說。」她過去曾被認為是感情遭背叛的外遇受害者，她則斬釘截鐵表示：「沒有受害者這件事。畢竟兩個人在一起都曾經開心過，我們要看好的部分，要感謝」。

她與攝影師男友劉又年屢傳秘婚，她說從來沒有對婚姻恐懼過，「因為我的家庭，從小到大，外公和外婆、阿姨和姨丈，他們的婚姻都是很親密的。我在他們身上看到學到很多，婚姻本來就不是浪漫故事，婚姻就是日常生活，他們會在日常生活中擁有一些偶爾為之的浪漫和驚喜，但浪漫、驚喜不是婚姻的全部。我很小的時候在他們身上就看得清楚，知道婚姻是怎麼回事，就算他們都這麼愛對方，還是會大吵，也是會冷戰，也會離家出走。但這些事過後，他們還是好愛對方。我知道這些都是常態，這些才是根本。不管有沒有經過大風大浪，婚姻都不是我會害怕的事，我一直很嚮往婚姻、嚮往有自己的家庭」。

這雖然是許瑋甯進演藝圈後的第一次舞台劇演出，但她說，高中、大學都是念戲劇相關科系，每一年期末公演都是以舞台劇方式呈現，因此舞台劇對她而言是學生時期很熟悉的表演的方式，她也很喜歡在舞台上直接與觀眾互動的感覺，去年果陀找她一次，但當時電影、戲劇邀約都已經確定，檔期排不上，今年終於敲定時間，而且劇本、角色、故事內容、演員都是她很喜歡的，完全是天時地利人和。

至於跟姚坤君、王琄兩位知名表演老師一起演出，她沒有太大壓力，因為之前就跟王琄演過同一部戲認識，姚坤君更是她的高中戲劇老師，「我們當時有分A、B組，有次我疑似跑錯組，所以上過姚老師一堂課，後來回B組後還哀怨我怎麼不是分到A組」，她說，光在三人一起讀本時，就有種奇怪魔力，明明在工作場合應該會自然對她們起尊敬的心，但不知道為什麼，可能因為演姊妹淘，「我對她們只有尊重、尊敬2分鐘，接下來立刻有姊妹淘的感覺，很像真的認識很久了，大家都玩得很開心」。不過真正開始排戲後，她才發現這真的是體力活，很少流汗的她每次排戲都排到汗如雨下，加上還不習慣舞台上要大聲講話，光練聲音就練到燒聲，幸好姚坤君、王琄兩位表演老師以及舞台劇大前輩曾國城教她很多技巧，讓她獲益良多。

果陀劇場《我的大老婆》2020年全新陣容版，受疫情影響，原訂5、6月國家戲劇院、高雄場次，延期至7月11日至12日高雄至德堂、8月14日至16日國家戲劇院演出，7月4至5日台南文化中心場次如期不變。購票請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

●許瑋甯專訪場地提供：Chochoco。

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