許瑋甯、張孝全在《誰是被害者》合作追查案情。（Netflix提供）

許瑋甯在《誰是被害者》演出精彩。（Netflix提供）

許瑋甯一直勇於接受各種角色挑戰。（石智中攝）

許瑋甯一直勇於接受各種角色挑戰。（石智中攝）

許瑋甯一直勇於接受各種角色挑戰。（石智中攝）

許瑋甯近年演技爆發，每一次作品的登場總能讓人眼睛一亮，最近在Netflix華語獨家影集《誰是被害者》，她再度成功塑造出角色性格層次分明的女記者徐海茵。其實她的成功絕非偶然，她日前受訪時透露，每次演出都會為角色做功課、寫自傳，進行細膩的角色性格、背景設定，這次觀眾除了看出劇中海茵因幽閉恐懼症必須隨時打開車窗的特殊習慣，其實連手上拿的筆她都很在意，甚至連徐海茵的「性向」，她也早有設定！

劇中許瑋甯與張孝全飾演的鑑識人員方毅任一路合作追查案情，當劇情進展到尾聲、故事推展到2年後，她開車載著張孝全去接女兒李沐出獄，兩人之間流動著熟悉又溫馨的情感，不少觀眾都在猜：「他們的關係是？」對此，許瑋甯給出答案：「他們的關係就是『夥伴』，沒錯，就只是夥伴關係！」

許瑋甯說，其實自己在寫角色自傳時，對於徐海茵的設定便是她性向是「中性」的，「她喜歡男生？ 不一定喔，她沒有喜歡男生。但你要說她喜歡女生？海茵可能也沒嘗試過，因為她一直都在跑新聞、扛家庭責任和社會責任，以及帶著自己的傷痛，所以她沒有去觸碰到戀愛、愛情這一塊。我對她性向的設定是模糊的，她到底喜歡男生、女生，可能連她自己都不知道。但可以確定的是，她跟方毅任之間沒有愛情成分」。

她解釋，如果徐海茵喜歡男生，那麼與線人「小廖」張再興的互動，就不會是那種互嗆模式，她可能就會利用自己的女性魅力去做這件事，但她用的是「男人對男人、我們之間是公平、平權」的方式處理，連徐海茵與媽媽最後在墓園的擁抱姿勢、走路方式，也都不是女生與女生之間慣有的小動作，她是「摟著媽媽而不是勾著」。這些都是因著她給角色的性向設計才衍生出來的習慣動作。

她也透露，劇組一開始打算給徐海茵用的筆是粉紅色且相當精緻的筆，但她提出強烈反對，認為這不是「徐海茵」會用的筆，她會用的應該是一般很容易取得、不起眼又便宜的筆。後來各退一步，徐海茵的筆折衷變成「紅色」。

該劇播出後好口碑不斷，迅速攻佔並蟬聯Netflix台灣區第一名戲劇節目，對於觀眾頻頻敲碗「第二季」，許瑋甯開心表示：「當然不排斥啊！」她覺得除了警方查案、鑑識人員的部分仍有很多事件故事可以發展，長期鑽研心理學的她更希望可以再探討更多關於徐海茵的幽閉恐懼症，以及方毅任的亞斯伯格症，讓社會上更多人知道這是怎麼形成的，以及他們的生活中會遇到什麼困難，這些議題都可以在第二季中繼續深入探討，「我會非常期待，也願意！」

(中時 )