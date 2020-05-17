新冠肺炎全球大流行！美國是確診人數、死亡數最多的國家。美國總統川普4月表示，將暫停金援世界衛生組織（WHO），以進行60－90天的調查，看它究竟是如何因應新冠肺炎疫情大流行的。不過事情有了轉折，美國總統川普16日證實，正考慮多個關於WHO的方式，包括向WHO恢復金援，然金額只有過去的10%。

美國總統川普先前聲稱世界衛生組織（WHO）不僅在全球防疫上失職，且過於「以大陸為中心」，決定中斷對WHO金援，引起全球譁然與專家抨擊。綜合媒體報導，美國總統川普在16日在推特證實，正考慮多個關於世界衛生組織（WHO）的方式，包括向WHO恢復金援。

不過川普在推特中重申，還沒做出最終決定，目前仍然凍結對WHO的資金。據悉，先前美國對WHO每年金援4億美元，如果現在改為與大陸額度相同，新的金援數量將是原本的1/10，約4000萬美元。

新冠肺炎全球蔓延，據美國華盛頓大學健康指標和評估研究所（IHME）12日公布的分析，到8月初為止，預測全美國因為新冠肺炎而死亡的人數，將達到14.7萬人。

(中時電子報)