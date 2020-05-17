時序入夏，嚐旬味！甜菜根燉飯、紫蘇酸奶、嫩煎鮪魚、馬鈴薯麵沙拉等料理！結合在地食材的海陸義法料理不僅美如畫，品嚐一口，舌尖餘韻在口鼻之間蔓延！今夏來誠品行旅In Between品新菜，看戶外綠地池畔，品嚐主廚運用食物本味玩出創意美味，以氣味口感堆疊料理新風貌。

In Between之間餐廳_迎進松山文創園區大片綠意，營造閑適優雅用餐空間。（誠品行旅 提供）

以全幅落地窗迎進松山文創園區自然景觀的In Between之間餐廳，流動於藍天底的生態池畔與繁生綠意盡入眼簾，為一處優雅又愜意的享食境地，在迎接夏日來臨之際特別推出「玩味盛夏」限定新菜，保留食物本味的真實呈現，更透過食材的悉心搭配，從本味、玩味到美味，玩轉出精采豐富的味覺，讓味蕾的記憶不只有食物，而是透過深刻的氣味記住當下最美好的氛圍。

位於eslite hotel誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，向來以提供頂級牛排與結合在地食材的海陸義法料理，廣受旅人饕客好評，為迎接今年盛夏季節來臨，於即日起特別推出「玩味盛夏」限定新菜。

In Between之間餐廳【馬鈴薯麵沙拉│番薯│辣根醬│蒔蘿】（左）、【甜菜根燉飯│布拉塔起士醬│新鮮黑松露】（右）。（誠品行旅 提供）

主廚團隊以昇華食物本味為軸心，跳脫既往對食材搭配的想像框架，透過氣味的探究與口感的創新堆疊，創作出令人驚艷的味覺火花，在盛夏季節牽動旅人的食欲味蕾，推薦菜色包含運用三種根莖食材的創意搭配完美轉化為絕妙口感的開胃前菜「馬鈴薯麵沙拉│番薯│辣根醬│蒔蘿」；結合茴香與帶有胡椒香氣的木瓜籽襯托鮪魚鮮美滋味的「嫩煎鮪魚│茴香│木瓜籽油醋醬」。

In Between之間餐廳【嫩煎鮪魚│茴香│木瓜仔油醋醬】（左）、【章魚薄片│檸檬奶油醬│紫蘇酸奶】（右）。（誠品行旅 提供）

以日式關東煮為靈感牽引出濃厚和風鮮味的「章魚薄片│檸檬奶油醬│紫蘇酸奶」；巧妙揉合冰湖草野與深洋海味成就溫潤質感的「香煎比目魚│雞汁野米」；以新鮮鳳梨百香帶出豬肉柔嫩甘甜味的「盤客夏豬里肌│鳳梨│羽衣甘藍」；採義式手法融合甜菜根及松露詮釋夢幻味蕾與色澤的「甜菜根燉飯│布拉塔起士醬│新鮮黑松露」，以及演繹最佳夏日蔬食首選的「松子櫛瓜青醬寬板麵」。

In Between之間餐廳「玩味盛夏」限定單點菜色，為回饋廣大誠品會員，搭配5月份「發票變現金│好評再延長」活動，5/31前凡持誠品商場指定店別的實體紙本發票與會員憑證，即可至誠品行旅享用餐最高半價折抵的專屬優惠，在充滿人文底蘊與絕美景致的環境中享受一段饗味好食光。

(中時電子報)