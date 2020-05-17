滋事民眾被噴辣椒水。（趙雙傑攝）

酒客遭警方壓制。（趙雙傑攝）

警方加強巡邏。（趙雙傑攝）

警方加強巡邏。（趙雙傑攝）

台灣新冠肺炎疫情連續9日零確診，台北市信義區夜店出現人潮，但17日凌晨就發生兩起鬥毆事件，因酒客醉後發生糾紛，在路上叫囂和大打出手，警方出動快打部隊並以辣椒水迅速控制現場，兩起事件共帶回6人，並將以社會秩序維護法與聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

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(中時 )