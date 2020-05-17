疫情趨緩 台北市信義區夜店現人潮 一夜發生多起酒客鬧事 06:402020/05/17 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒客遭警方壓制。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滋事民眾被噴辣椒水。（趙雙傑攝） 酒客遭警方壓制。（趙雙傑攝） 警方加強巡邏。（趙雙傑攝） 警方加強巡邏。（趙雙傑攝） 台灣新冠肺炎疫情連續9日零確診，台北市信義區夜店出現人潮，但17日凌晨就發生兩起鬥毆事件，因酒客醉後發生糾紛，在路上叫囂和大打出手，警方出動快打部隊並以辣椒水迅速控制現場，兩起事件共帶回6人，並將以社會秩序維護法與聚眾鬥毆罪嫌偵辦。 ★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #酒客 #人潮 #事件 #鬥毆 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐盟經濟嚴峻 04:102020/05/13 論壇廣場 NB需求熱 樺晟後市可期 04:102020/05/13 產業．科技 大中華基金 近一月強彈 04:102020/05/13 投資理財 指揮中心：依國別評估縮短商務人士居檢天數 12:372020/05/13 政治 疫情若再起 經濟學家警告恐重現雷曼危機 17:542020/05/13 財經 元富送暖心好禮號召捐血 04:102020/05/14 證券．權證 疫情趨緩 投縣醫院有條件開放 04:102020/05/14 地方新聞 防控萬無疫失 陸校復課更留心 04:102020/05/15 話題觀察 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 防疫漸鬆懈 群聚感染隨時來 04:102020/05/15 生活新聞 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 高中女未破處染菜花 原來哥哥播的種 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 正妹穿「露乳背心」ATM提款 網羞不敢正視 - 社會 義大利女友又辣又勾魂 日本男意外爆紅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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