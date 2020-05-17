今年49歲的丁寧，在2年前以電影《幸福城市》拿下金馬獎「最佳女配角」，她坦言：「也該是我了吧！我很努力，每次演戲都當作最後一次。」過去丁寧的演藝之路起起伏伏，是因為太在意別人的眼光，但前輩楊麗音傳授的「痛苦哲學」，讓她漸漸懂得享受表演，即使要在台劇《誰是被害者》中，扮演與本人反差極大的玉女歌手，一樣揮灑自如。

在《誰是被害者》中飾演過氣玉女的丁寧，對於擺出「玉女」Pose顯得相當害羞。（圖／焦正德）

得獎前後，大家對我的態度沒有差太多，應該說到了這年齡，我的心態變了，我更在乎工作有沒有做好、角色有沒有經營好，人家要去檢視我紅不紅、有沒有什麼魔咒，都是別人的事。心態轉變之後，我更享受工作。

學習 面對舊傷口

這都是我之前在「屏風表演班」學到的，那時楊麗音跟我說：「一般人碰到痛苦都想要逃避，但演員的命運是，我們要習慣性去面對痛苦、進入痛苦、分析痛苦，感受痛苦帶給我們身體內在的感受，這些東西就會成為我們以後拍戲的資源和養分，會馬上忘記痛苦的人，都不是好演員。」

人生的種種經歷，如今都成為丁寧表演時的養分。（圖／Netflix提供）

當時三十歲出頭的我，聽到這席話，心裡直想：「神經病！」但楊麗音是我很尊敬的前輩，她說的話一定有重要的意義，所以我開始照著做，但始終無法體會。直到我接觸了「療癒力」的課程，才慢慢發現這點很重要，因為曾經逃避的傷口，其實一直如影隨形，正視身上大大小小的傷口，努力成長、吸收，對於演戲真的幫助很大。

（圖／翻攝自網路）

觀摩 玉女掌門人

在《誰是被害者》中，我飾演一個過氣的玉女歌手，以往的經歷雖然派得上用場，例如人情冷暖、演藝圈的現實等等，但「當玉女」實在太難了。因為我以前是運動員，少女時期也沒有很女性化，像我女兒也是同路數的，她就算害羞，外人也看不太出來。為了揣摩怎麼當玉女，我看了很多周慧敏的MV。

現在丁寧一到片場，就會進入角色狀態，在《誰是被害者》中的表現，讓人看了毛骨悚然。（圖／Netflix提供）

以前的我很在乎別人的想法，很想努力「演」出來讓人家看，可是這樣的戲只有很表象的東西，當然不會好看。現在我進劇組，都會有自己的小宇宙，慢慢去感覺這角色、感覺對手演員想要的，好好培養自己的狀態。

在《誰是被害者》中，我就是要演到讓人一看就會起雞皮疙瘩的程度，這部戲對我來說特別不一樣，希望大家來看看。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)