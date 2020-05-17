小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】群雄卡位 民進黨進入戰國時代

蔡英文總統520總統就職典禮結束後，卸任時間即進入倒數；民進黨下任總統人選是誰，不再只是單純派系之爭，因此未來4年，民進黨也將開始進入戰國時代。

【2】油電糖水肥滋滋 紓困民眾辛酸

看在紓困民眾眼裡真辛酸！經濟部近日核定油電糖水4家國營事業年終獎金，估計都可拿到最高4.4個月，領好領滿。以台電、中油平均月薪來說，將有30萬元一次入袋。立委呼籲，雖然依機制這些公司可以領取，但在疫情民眾困苦之際難免引人不滿，後續必須在工安、績效上加強改進，才能服人。

【3】苦民所苦 多國領袖帶頭捐薪減薪

新冠疫情重挫經濟，民眾荷包也大幅縮水，多國政界領袖決定暫不支薪，或是減薪和捐薪，展現苦民所苦精神共度難關。堪稱世界第5大經濟體的美國加州，赤字已達543億美元，州長紐森日前宣布，為了消化赤字，已調整了預算，除了縮減開支，州府員工也從7月1日起減薪一成。如果這個提議被州議會否決，他則會改要公務員休無薪假。

【4】考生有創意 想開人生指引書局

109年國中教育會考寫作測驗僅1題，題目是「我想開設一家這樣的店」，解題老師認為題目貼近生活，不難拿分，考生只要符合答題規範，依照題目內文引導來寫作，相信都能得心應手，對於這個題目，許多考生指出，平常練習時就有寫過類似題目，相對而言很容易發揮。

【5】感情付出是種賭注 許瑋甯：婚姻生活非浪漫故事

影視雙棲的許瑋甯，將在果陀劇場兩性喜劇《我的大老婆》飾演過氣影后，劇中與姚坤君、王琄是同學也是姊妹淘，靠著整形維持「資深美少女」年輕外貌。現實中她一點也不介意和過氣、整形、膠感美女等字眼沾上邊，笑說讀本之前，一心想要試試看另外2個沒接觸過的角色及個性，「結果讀完本，發現過氣影后這角色超好笑，我有超級無敵多的詮釋方式、有超多哏可以發揮，太有趣了。」

(中時電子報)