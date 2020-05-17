「台灣文學之母」、客家文學代表鍾肇政16日晚間辭世，享壽96歲。總統蔡英文在臉書表達哀悼之意，對於鍾老師辭世，不僅是台灣文壇的損失，對她來說，更像是失去一位視她如己出的長輩。

蔡英文回憶與鍾肇政老前輩見面，除會聊起他掛心的文化活動，也會關心我的生活日常，甚至在活動場合看到太陽大，也會把帽子拿下來幫我戴上，這一份溫暖，是怎麼樣也忘不了的。

蔡英文表示，鍾老的一生，都在為客家文化努力、為台灣文學打拚，尤其戰後時期，台灣作家面臨語言轉換的困難，需要彼此鼓勵和打氣，當時鍾老挺身而出，發起「文友通訊」，讓這些作家不會感到孤獨，得到創作的動力，這一份貢獻，也是當代台灣人的記憶。

鍾肇政留下了《魯冰花》、《台灣人三部曲》等傳世巨作，賴和、楊逵等前輩紀念館的成立，也有他極力奔走的身影。蔡英文相信所有的人，都一定會感謝「台灣文學之母」鍾肇政老前輩的付出。

蔡英文說，雖然鍾老離開了，但他為台灣奉獻的精神，一定會常伴我們左右，她也會記得鍾老的叮嚀，繼續為台灣文化、客家文化來努力，讓鍾老的精神能夠代代流傳。

(中時電子報)