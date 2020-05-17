高雄市長韓國瑜PO影片，呼籲支持者6月6日不要去投票，自由作家洛杉基直呼「高招！」這也踩到罷韓痛處，開始口不擇言痛罵韓國瑜。

洛杉基昨（16）日在臉書表示，仔細推敲一下，韓總請韓粉不要出門投票是個高招！依對手上次大選大勝的手法，懷疑是在投票率上動手腳，也就是說，投票的人越多，越有操作空間，其中包含把投韓的票改為投她人的票，若投票的人清一色是罷韓，那麼投票率=罷韓得票率，中間就沒有作票空間！

（圖／摘自洛杉基臉書）

韓國瑜號召韓粉不要出門投票，洛杉基認為，此招一出，「南方四賤客」氣急敗壞，又開始口不擇言痛罵韓國瑜，可見踩到他們痛處，「他們開始慌了！」

另外，洛杉基也呼籲韓粉，6月6日在每個投票所負責計算進場人數，回報給韓國瑜團隊，加總以後與中選會公布的投票人數比較，就知道其中是否有灌票嫌疑。

網友表示，「好主意！」「氣急敗壞狗急跳牆」、「沒得做手腳了」、「真理愈辯愈明！加油」、「當天監票就萬事拜託了！辛苦了各位！感謝！」「 團結一致，打倒四獸」。

(中時電子報)