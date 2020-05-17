【1】台抗疫全球矚目 拓外交新局

世界衛生大會（WHA）18日、19日將以視訊方式登場，台灣防疫成績在國際上有目共睹，重返WHA的議題亦備受關注。外交部長吳釗燮接受外媒專訪表示，由於防疫成功，讓台灣外交面對新的局勢，交到了許多新朋友、新夥伴，也有了新契機。他還形容，台灣已看到「隧道盡頭的光」。

【2】台灣讚 揪14國視訊交流防疫

衛生福利部前晚舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇（右圖，衛福部提供），邀美國、日本、加拿大等共14個理念相近國家及區域組織近50名衛生官員參加，美國在會中支持將台灣納入世界衛生組織（WHO），論壇中許多與會代表也肯定台灣防疫成果。

【3】台未獲邀出席WHA 陸美隔空互嗆

世界衛生大會（WHA）即將在18日登場，儘管多國力挺，台灣仍未獲邀出席。美國與大陸駐日內瓦使館為此在網路上互嗆。大陸駐維也納聯合國代表更指責美國停止資助世界衛生組織（WHO），破壞全球抗疫行動。

【4】兩會前夕 陸七要部署經濟

大陸人民網16日報導，中共中央政治局15日召開會議，討論國務院下周擬提請第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議的《政府工作報告》稿。兩會前夕，這次會議透露出的重要資訊是，今年下一階段，要毫不放鬆常態化疫情防控，著力做好經濟社會發展各項工作。積極的財政政策要更加積極有為，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，就業優先政策要全面強化。

【5】恪守一中 陸發函施壓譚德塞

美國近期發起外交活動，遊說多國一同支持讓台灣以觀察員身分參與下周登場的世界衛生大會（WHA）。而據美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌披露，大陸方面也對此展開外交反制，要求各國共同連署致函世衛組織（WHO）祕書長譚德塞，敦促他遵循一個中國原則，在WHA大會上不要提及讓台參與之事。

(中時電子報)