【1】下罟子漁港改造 發展觀光

八里下罟子漁港漲退水位落差大，漁民須攀爬輪胎上下船，20年來發生多次意外，甚至有漁民傷重差點截肢。市府啟動改造計畫，打造浮動碼頭可隨潮汐升降，也美化漁港周邊，結合八里自行車道。新北市長侯友宜昨出席啟用典禮表示，市府透過漁港改造，不但讓漁民漁獲滿滿，也盼帶動更多觀光休閒產業。

【2】重機過彎自摔 4追焦手遭殃

23歲陳姓男子，16日上午騎乘超大重機（250cc以上車種），行經三灣鄉大河村台3線南往北103公里轉彎處，疑因壓車過彎不慎失控，機車滑行撞及路旁4名男女拍照「追焦手」，幸好5人都只受輕微擦傷。警方表示，雙方行為目前無法可管，只能勸導要拍帥照的騎士不要涉險。

【3】校園假日解封 須遵防疫規範

新冠肺炎疫情趨緩，台中市校園16日起假日開放民眾進入活動，台中市長盧秀燕一早就到西區忠信國小，與民眾在校園裡一起練氣功。她表示，目前先開放假日；至於平日開放時間，已邀家長、教師與校長等團體研議中，將再對外公布。

【4】雲縣8萬噸陳年垃圾 今年全打包

最近雲林縣口湖鄉垃圾堆積如山，再暴露雲林縣垃圾問題難解，縣環保局長鄭育麟表示，全縣陳年垃圾有8萬公噸，將全部打包，4萬公噸已打包完畢，剩餘4萬公噸下半年開始打包，7月也會啟動「精進型」的機械處理設施（MT）。

【5】上千人上街 尹立稱非集會遊行

罷韓團體號召市民、16日傍晚到高雄駁二參加「罷韓演習」，高市警方為避免挺韓、罷韓雙方衝突，如臨大敵，現場全程蒐證。Wecare高雄發起人尹立帶領上千支持群眾，高舉黃絲帶呼喊投票罷韓，但堅稱只是「走走逛逛」，並非集會遊行，無須申請。

(中時電子報)