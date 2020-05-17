高雄市長韓國瑜15日晚間表態，呼籲支持者們6月6日不投票，影片曝光讓不少支持者動容。港媒也就此分析其背後動機與涵義，發現國民黨說要聲援、卻極其低調，黨內大咖「各自明哲保身，連跟韓同台都不敢」，「格局已被民進黨牽著走」。

港媒「《中評社》昨(16日)發出社評指出，罷韓投票倒數剩3周，相較韓的反制僅從法律戰著手申請停罷，但現在已不光是民調不樂觀，還有一根本原因就在於，國民黨面對罷韓的態度，已呈現出兩大問題。

第一，是怯戰，韓陣營想靠拚市政來影響選舉結果，恐流於一廂情願，綠營要拉下韓在政治正面對決，一昧低調可能不會有好結果，且讓韓不敢衝的困境，可能也在於「黨內沒人要出面幫他背書，用大選規格來保住這得來不易的高雄」。

第二，江啟臣、朱立倫、蔣萬安、侯友宜、盧秀燕等黨內具名望實力的大咖們講話小心奕奕，與黨內挺韓派系保持距離，深怕被綠網軍鎖定，「只願在安全圈裡行走、做不沾鍋」。

評論也總結，「若韓真的被罷掉，韓粉很大機會拱他入主黨中央，但韓的路線已和黨內大老出現路線分歧，真的當上，光是路線之爭的內鬥，就會把國民黨鬥垮」。

(中時電子報)