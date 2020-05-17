第十五任總統暨副總統就職典禮將至，基於防疫，此次正副總統就職僅接受駐台使節祝賀並邀防疫國家隊參與，未邀各國外賓也不辦國宴，改致贈農特產品禮盒取代。主視覺則注入玉山和國旗飄揚等元素，象徵國家的自信。有網友問及，在蔡總統就職前，想比較台灣總統民選以來的四任總統中誰比較強？該文也引來許多網友一針見血回應。

網友chungrew在PTT發文指出，在蔡英文總統就職前，想比較一下台灣總統民選以來的四任總統，蔡英文、馬英九、陳水扁、李登輝誰比較強？他說這裡比較的強，單純指個人的領導能力和政治手腕、駕馭政治的能力、俗話說搞政治的能力誰比較強？該網友說這四位都從政非常久，資歷也都很深到底誰比較強？

該網友認為是李>蔡>馬>扁。該網友解釋，李登輝能在以前國民黨那種威權官場中能混出頭，能被蔣經國提拔，此外，李登輝推動民主改革又成功，又獲得民主先生稱號，等於在兩種制度下都吃得開，感覺還是有他的過人之處。至於蔡英文，該網友提及，資深媒體人趙少康多次強調，蔡英文是運氣好，「所以運氣感覺是蠻重要的，或許當總統就要有那個命吧？」

對此，許多網友紛紛回應表示「阿扁光是國會沒過半還能做事就贏過現在完全執政完全甩鍋的廢物黨了」、「馬英九收了一堆阿扁的爛攤子」、「阿扁的心胸格局不夠大」、「蔡英文第二任要好好把握」、「蔡明顯也是有包裝過吧！實際能力應該也一般般但很信任幕僚」、「李扁都是強人政治，蔡馬比較類似」、「政治手腕絕對是李，個人能力最強是扁」、「看是比啥 愛民絕對是馬 各種嘲諷可以到現在都笑笑的」、「純論政治的確是李陳蔡馬，看蔡第二任有沒有辦法反超」、「李>扁>蔡>馬」。

(中時電子報)