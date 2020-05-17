明(5/18)台灣附近西南風漸增強，西半部有雷雨、較大雨勢。氣象專家吳德榮表示，周二(5/19) 梅雨季第2道鋒面抵達台灣，連雨8天，直到下周二(5/26)仍受其影響。並警告這是今年梅雨季最強、最久的一波滯留鋒，有帶來致災性大量降雨的潛勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周二梅雨鋒面到台灣，持續下雨至下周二。且滯留鋒呈現南北徘徊特徵，帶來暖濕、不穩定的大氣環境，激發「強對流」及「中尺度對流系統」，形成「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)。滯留鋒徘徊期間，還可能帶來「致災性」大量降雨。是今年梅雨季以來最強、歷時最久的，應隨時注意天氣訊息。

吳德榮說，雖然雨勢偶爾會有空檔，但時間大都短暫。最新模式模擬顯示，周二滯留鋒到，全台有雨；周三(5/20)「滯留鋒」南移，降雨集中中南部；周四到周六(5/21~23)滯留鋒往北移，降雨擴及全台。周日至下周二滯留鋒仍在台灣附近徘徊。

(中時電子報)