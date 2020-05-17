前台中市長胡志強的媳婦翁湘婷，2017年產下一子，胡志強升格當阿公，去年翁湘婷又生下一女，並在臉書粉絲專頁「胡小瓜-Gua Family」分享與一雙兒女的互動，隨著胡志強小孫女萌樣曝光，網友看了驚呼連連，模樣像極了爺爺！

胡志強兒子胡韡耀和翁湘婷於2016年3月結婚，隔年生下一子，去年又喜獲一女。翁湘婷創立粉專「胡小瓜」記錄孩子成長點滴，近日PO出一張兄妹兩互動的照片，寫道「我的妹妹怎麼進去沙發底下的？？」

網友驚呼小孫女（右）的模樣與爺爺極像。（圖／摘自胡小瓜-Gua Family臉書）

網友看了照片紛紛驚喊「跟爺爺好像喔！」「可愛的孫子，像極了爺爺」、「這是爺爺小時候嗎？」也有人安慰哥哥，「小瓜放心，生命會自己找到出路的」。

胡志強兒孫滿堂，女兒胡婷婷2016年再婚，2018年生下混血寶寶QQ，今年初胡志強PO出跟孫子「QQ」的合照，自嘲「真羨慕這茂密的頭髮」。母親節時，胡志強除懷念天上的母親，祝福太太、女兒、媳婦與天下所有的媽媽，也PO出與孫子、孫女互動的照片，自稱是「全職爺爺」，笑得相當開心。

胡志強過年時PO出與孫子QQ合照。（圖／摘自胡志強臉書）

(中時電子報)