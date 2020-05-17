金正恩又傳死訊 前領袖肖像被移除 08:272020/05/17 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩2020年3月2日視察軍演的資料照。（朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 平壤金日成廣場上的金日成與金正日巨幅肖像 自從北韓最高領導人金正恩掌權後，平壤金日成廣場上除了祖父金日成的巨幅肖像外，還掛上了父親金正日的肖像。不過，最近這兩福肖像都被移除，而金正日的雕像也移走了。 據英國《快報》（Express）17日報導，最近有關金正恩腦死和病逝的傳聞不斷，北韓這一連串不尋常的舉動，進一步引發揣測。雖然北韓官媒1日公開他現身，為順天磷肥廠竣工儀式剪綵的照片和影片，以破除不利他的傳聞，但有專家認為，從移除北韓前最高領導人的肖像看來，他其實可能已經過世。 (中時電子報) #金正恩 #金正日 #金日成 #北韓 #死 #最高領導人 #肖像 #移除 #雕像 也許您會感興趣 推薦閱讀 與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 13:572020/05/13 國際 金正恩再神隱 撤換情報和護衛頭子 13:592020/05/15 國際 國際熱門新聞 金正恩又傳死訊 前領袖肖像被移除 - 時事 太沉重！5歲夏綠蒂公主 慶生助人也被罵 - 國際 無法防衛台灣 英泰晤士報：2030年太平洋若爆衝突 美將輸給陸 - 國際 川普證實美國考慮恢復金援WHO 金額為過去10％ - 國際 反制國際挺台參與WHO！陸連署施壓譚德塞密信曝光了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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