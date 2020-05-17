平壤金日成廣場上的金日成與金正日巨幅肖像

自從北韓最高領導人金正恩掌權後，平壤金日成廣場上除了祖父金日成的巨幅肖像外，還掛上了父親金正日的肖像。不過，最近這兩福肖像都被移除，而金正日的雕像也移走了。

據英國《快報》（Express）17日報導，最近有關金正恩腦死和病逝的傳聞不斷，北韓這一連串不尋常的舉動，進一步引發揣測。雖然北韓官媒1日公開他現身，為順天磷肥廠竣工儀式剪綵的照片和影片，以破除不利他的傳聞，但有專家認為，從移除北韓前最高領導人的肖像看來，他其實可能已經過世。

(中時電子報)