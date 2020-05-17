南海緊張局勢升溫，美國加強軍力。

英國《泰晤士報》（The Times）報導，美國國防部的兵棋推演顯示，2030年美國與大陸若在太平洋爆發衝突，美國將輸給陸，同時也無法防衛台灣。

英國《每日郵報》（The Daily Mail）引述《泰晤士報》報導，美國國防部針對2030年的一系列「令人大開眼界」的兵棋推演結果顯示，太平洋若爆發衝突，美國將在戰爭中輸給大陸。消息人士透露，大陸的任何一次攻擊，都將讓美國損失慘重。這份分析報告預計將在夏天「美國2020中國軍力報告」（2020 China military power report）中刊出。

消息人士透露，屆時北京若入侵台灣，美軍將無力協防台灣。美國其他軍事專家也提出類似警告，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，到時台灣問題將是美陸兩國之間最不穩定的因素，她擔心，屆時兩國之間的緊張關係恐引爆一場核子戰爭。

葛來儀說：「2030年面對大陸威脅，所有兵棋推演結果都顯示，美國將輸給大陸。台灣是最不穩定的問題，因為可能升級成和美國的戰爭，甚至是核子戰爭。」

「在五角大廈、國務院以及白宮眼裡，中國現在是最大威脅，我們過去太消極。」

消息人士指出，五角大廈預期，2030年大陸將會有新型攻擊型潛艦、航母以及驅逐艦，美國將疲於應付大陸軍力。

不只無力協防台灣，由於大陸加強中程彈道飛彈供應，美國在印太地區部署的所有軍事基地都可能受到攻擊威脅，尤其擁有3個軍事基地的關島，特別令人憂心。美國一名國防消息人士透露，「中國有反艦彈道飛彈以及高超音速飛彈。」

(中時電子報)