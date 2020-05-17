英國《泰晤士報》（The Times）報導，美國國防部的兵棋推演顯示，2030年美國與大陸若在太平洋爆發衝突，美國將輸給陸，同時也無法防衛台灣。
英國《每日郵報》（The Daily Mail）引述《泰晤士報》報導，美國國防部針對2030年的一系列「令人大開眼界」的兵棋推演結果顯示，太平洋若爆發衝突，美國將在戰爭中輸給大陸。消息人士透露，大陸的任何一次攻擊，都將讓美國損失慘重。這份分析報告預計將在夏天「美國2020中國軍力報告」（2020 China military power report）中刊出。
消息人士透露，屆時北京若入侵台灣，美軍將無力協防台灣。美國其他軍事專家也提出類似警告，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，到時台灣問題將是美陸兩國之間最不穩定的因素，她擔心，屆時兩國之間的緊張關係恐引爆一場核子戰爭。
葛來儀說：「2030年面對大陸威脅，所有兵棋推演結果都顯示，美國將輸給大陸。台灣是最不穩定的問題，因為可能升級成和美國的戰爭，甚至是核子戰爭。」
「在五角大廈、國務院以及白宮眼裡，中國現在是最大威脅，我們過去太消極。」
消息人士指出，五角大廈預期，2030年大陸將會有新型攻擊型潛艦、航母以及驅逐艦，美國將疲於應付大陸軍力。
不只無力協防台灣，由於大陸加強中程彈道飛彈供應，美國在印太地區部署的所有軍事基地都可能受到攻擊威脅，尤其擁有3個軍事基地的關島，特別令人憂心。美國一名國防消息人士透露，「中國有反艦彈道飛彈以及高超音速飛彈。」
文章來源：US 'would lose a war with China fought in the Pacific, is unable to defend Taiwan from an invasion and there are fears the Guam military base is at risk NOW', Pentagon sources warn
(中時電子報)
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