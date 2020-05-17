NBA至今邁入第74年，美媒ESPN選出史上最偉大的74位球星，再度掀起話題。前10名只有1人是現役球員，依序為麥可喬丹、詹姆斯、賈霸、比爾羅素、魔術強生、張伯倫、大鳥柏德、鄧肯、布萊恩、歐尼爾。

每人對於偉大的定義都不同，例如張伯倫雖然個人戰力強大，但他只拿過兩次總冠軍，加上年代較早，他對聯盟的影響力也比不上魔術強生、賈霸連線的湖人隊，因此ESPN給他排名較低。

第11名起為「大O」羅伯生、歐拉朱萬、柯瑞、杜蘭特、J博士、魏斯特、「郵差」馬龍、摩斯馬龍、諾威茲基、賈奈特。

「夢幻中鋒」歐拉朱萬排到第12名可能讓很多人不服氣。90年代4大中鋒歐拉朱萬、羅賓生、尤英、歐尼爾，歐拉朱萬生涯與另外3位交手時，每場的得分都超過對手，包括94年總冠軍賽打敗尤英、95年打敗歐尼爾，確立自己第一中鋒的地位。此外歐拉朱萬還保有多項紀錄，包括史上最多的3830個火鍋，以及同一季拿下MVP與最佳防守球員。

當代中鋒式微，現役中鋒只有湖人「一眉哥」戴維斯進榜(第45名)，而且他不算是全職中鋒。「魔獸」霍華落榜令人意外，他是5次聯盟第一隊、3次年度最佳防守球員，他是唯一拿過這些獎項還落選的人，甚至比不上莫寧(第63名)、穆湯波(第73名)。評審認為霍華人緣不佳，也有人嘲笑這榜單可能是歐尼爾排的。

(中時電子報)