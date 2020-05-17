高雄市長韓國瑜近日表態罷韓案，拜託支持者們6月6日不投票，但卻遭民進黨高雄市議員陳致中開嗆砲轟「韓死不認錯、沒救了」。對此，「村長」桃園市議員詹江村開直播15分鐘痛批，「陳是永遠的雙標黨，陳家拿的錢要不要吐出來？陳致中要不要道歉？」。

韓國瑜15日晚間在臉書發影片呼籲支持者，在6月6號這天，拜託不要來高雄，來了也不投票，來監票就好，「不激化、不對立」。但隨即遭陳致中在臉書嗆，「嘴巴講尊重，骨子很抵制，完全說一套、做一套！」、「韓市長到現在還搞不清楚，為什麼罷免他是高雄人多數民意？他仍然覺得政績斐然、鞠躬盡瘁，他仍然不願意還高雄人一個誠懇道歉！那就等著下架」。

對於陳致中一番高分貝批評，詹江村開直播質疑他，要韓「認錯的正當性」何在？陳致中時不時就出來刷存在感，爸爸陳水扁時不時要大家幫忙特赦，卻又不認錯，不把貪汙的錢吐出來，這些被A走的都是人民納稅錢，「陳家父子都沒向人民道歉了，是要韓國瑜道什麼歉？」。

詹江村強調，他跟陳致中同樣都是六都市議員，但他不能理解，「陳致中這議員到底怎麼做的？問政品質跟他(詹)差多了，陳不顧選區服務，整天想罷韓，搞政治操作，六小幅拿個百萬小學堂就在質詢，這根本浪費國家糧食。且陳致中家有貪汙背景，是還想選甚麼高雄市長？」。

(中時電子報)