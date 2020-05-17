高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，日前韓國瑜首度表態，公開呼籲支持者在當天不要去投票，並表示這是他第一次，也是最後一次對罷免投票做出說明。國民黨立委葉毓蘭也分享韓國瑜影片，表示罷免門檻太低，讓罷免成為政爭手段，希望高雄市民能真正去檢視周遭環境有沒有改善，而不是被風向帶著走。

葉毓蘭在臉書表示，立院內政委員會到高雄市考察治安熱點的錄影監視系統現況，與大型消防器材，，赫然發現這個過去多年來唯二的直轄市，在公共安全裝備不但遠遠被首都台北拋在後面，連近幾年才升格成直轄市的其他四都，在公共安全的投資都遠超過高雄，或許是韓國瑜去年會以為必須要參選總統，才能夠為高雄解決長年以來累積的問題。

韓國瑜上任一年半來，團隊在高雄做了許多任何政府都應該要做的基礎工程，包括清淤、路平、燈亮。葉毓蘭感嘆，「說真的，做的實在不少，但是媒體報導的實在不多。」

葉毓蘭誠心盼望高雄能有機會改變，政黨輪替本就是民主政治的常態，但人民是否應要看看這個執政團隊有沒有真正在做事，而不是被媒體風向帶著走？

對於罷免一事，葉毓蘭表態「我支持韓國瑜」，罷免門檻太低，讓罷免成為政爭手段，勝選者稍有不慎就面臨在野黨提出的罷免，不但勞民傷財，也無法專心建設與治理，五日京兆，將來形成惡性循環，受害的還是人民。

(中時電子報)