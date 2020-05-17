國立交通大學教授林顯豐，因兼任交大生醫工程研究所所長時，違法兼任氣宗公司董事1年3個多月，遭監察院彈劾、移送公務員懲戒委員會審理。公懲會判決林男申誡。

監委指出，林顯豐自2013年8月1日至去年7月31日兼任交大生醫工程研究所所長，卻自2017年9月7日起，至2018年12月11日兼任氣宗公司董事，共計1年3個多月，違反《公務員服務法》公務員不得經營商業規定。

林雖辯稱其擔任的角色只是執行產學合作計畫，從未參與商業行為也並未支薪，又檢具他個人、交大及氣宗公司2017年11月10日簽訂的「國立交通大學建教合作合約書」，證明交大知悉此建教合作案。

但監委發現，林兼任氣宗公司董事，卻查無交大相關推薦或指派文件資料，且無事先以書面報經核准紀錄，並不符合「科學技術基本法」及「從事研究人員兼職與技術作價投資事業管理辦法」相關規定。

監委認為，林自2017年9月7日起兼任氣宗公司董事，卻於同年11月16日在「國立交通大學產學合作利益迴避及資訊揭露聲明書」聲明「無擔任產學合作機構之負責人、董事、監察人或經理人」，其聲明不實，依法彈劾並送公懲會究責。

(中時 )