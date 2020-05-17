勇士總管邁爾斯這下子真的把話說得太絕了！邁爾斯日前受訪時表示，勇士在2018年拿下總冠軍並未感受太多喜悅，「我們第2次跟杜蘭特奪冠，感覺像是好吧，我們達成預期目標，做得好！」沒想到杜蘭特隨即用個人帳號按讚回應。

回顧2016年夏天，當時勇士剛在總冠軍賽慘遭騎士逆轉擊潰，杜蘭特隨即宣告帶槍投靠，引爆外界「抱團」批評聲浪，可是杜蘭特仍跟柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林等人，打造勇士2連霸王朝，杜蘭特也連兩年獲選總冠軍賽MVP。

可惜上季總冠軍賽期間，勇士先是遭逢克雷湯普生膝蓋十字韌帶撕裂報銷，接著杜蘭特也因腳跟腱撕裂無法上場，讓勇士無奈遭到暴龍淘汰出局，杜蘭特也在去年夏天宣告跳槽籃網，準備要跟厄文、狄安卓喬丹等好友一起攜手爭冠。

沒想到邁爾斯此時竟然坦承當年勇士完成2連霸並無喜悅，而是當作例行公事一樣看待，無疑是打壓杜蘭特效力勇士2年期間的貢獻與幫助，杜蘭特會在第一時間按讚，或許也是表達他內心另類的抗議，為何就是不能好聚好散呢？

(中時 )