夏姓保全前年值夜班時邀約女性友人探班，佯稱「要給妳看一樣東西」，將友人帶到廁所內強抱、摸鳥，事後友人傳簡訊質問「你以為把你那根露出來，我就會讓你上」、「我是你意淫的對象」，夏回應「乖」、「只是想說抱抱你」安撫，高院依強制猥褻罪判夏男徒刑1年3月，可上訴。

判決指出，夏男2018年2月20日趁值夜班之際，藉故帶女性友人至大樓地下室廁所，趁四下無人，夏表示「要給妳看一樣東西」後，竟脫褲露鳥強抱她，不顧對方抵抗，要求女方撫摸他下體，友人嚇得當場直呼「把褲子穿起來」，夏還拉住友人的手去碰觸他下體，導致對方掙扎時碰觸到夏下體。

庭訊時，夏否認猥褻，但被害人提供她事後質問夏的簡訊「你是不是覺得我很好騙？所以昨天才對我做那種事」、「還是他媽的一直以來都是你意淫的對象」，夏則回應「沒有好嗎」、「乖」試圖安撫。當對方逼問「你真的以為你把你那根露出來我就會讓你上嗎？」夏還以「只是想說抱抱妳而已」回應。法官不採信夏說詞。

一審依強制猥褻罪判夏男徒刑1年3月，夏男提起上訴，遭高院駁回，仍判夏男徒刑1年3月。

(中時 )