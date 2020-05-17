台中市政府為促進科技應用提升城市治理效能、協助產業創新技術驗證、提昇智慧服務應用，今年擴大辦理第二期場域驗證與服務合作計畫，並於15日舉辦線上直播說明會，吸引Samsung、台灣數位光訊科技集團、台灣世曦工程顧問股份有限公司、大同股份有限公司、台灣區電機電子工業同業公會、逢甲大學及國立交通大學等單位、團體與會，超過90人線上同步觀看、互動提問。

研考會主委吳皇昇說，現今各行各業莫不積極運用數位科技來提供服務或解決問題，而民間廠商、學研單位常遇到有新技術應用卻沒有適當場域、情境來加以驗證優化，政府部門在政策規劃或服務提昇時則需要尋求適當的解決方案。

市府去年就辦理「水湳智慧城場域驗證與服務合作計畫」，藉由「市府(單位)出題」及「民間提案」雙向提案模式，以市民生活相關的智慧交通、智慧環境、智慧生活、智慧安防、智慧教育與智慧經濟等面向徵求合作提案；成果包括智慧儲能電網驗證藉由離峰預先儲電及尖峰放電，優化電費支出；微型空氣品質永續監控系統驗證物聯網通訊傳輸與太陽能永續供電穩定度，讓空汙無所遁形。消防警報即時通報系統解決消防主機警鈴響起時人員不在現場造成通報延誤問題，把握黃金搶救時間等，讓參與的大學、機關獲得豐碩成果。

吳皇昇指出，為擴大讓台中更多智慧產業與大專院院校參與，同時參考第一期成果檢討建議，第二期計畫決定擴大開放主題與場域範圍至全台中市。

資訊中心指出，場域驗證與服務合作計畫第二期場域範圍除水湳經貿園區內之中央公園、地下停車場、水資源回收中心之外，將擴及國民運動中心、中國醫藥大學、逢甲大學、僑光科技大學、大墩文化中心、港區藝術中心、臺中市立圖書館總館、失智社區服務據點、衛生所、國中小與高中，以及全市共同管道與路燈桿設施，以提升多元場域驗證之可能性。

民間單位可依據市府(單位)出題提案或自行提出創新應用主題並申請對應場域進行概念(POC)或服務(POS)驗證，期待藉由公私協力展現創新科技應用，以提升城市治理效能，促進智慧城市發展，將智慧應用落實於市民生活，開創台中市未來發展先機。

場域驗證與服務合作計畫第二期自公告日起開放提案，受理時間至109年10月31日止，相關資訊請參考本府資訊中心網站「臺中市場域驗證與服務合作計畫」專區，如有提案相關問題，歡迎洽詢水湳經貿園區專案辦公室，電話(04)2228-9111分機22123、22124、22126，電子信箱：[email protected]。

(中時 )