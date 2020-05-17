針對罷免案，高雄市長韓國瑜日前首次正式表態，呼籲支持者6月6日當天「不要去投票，出來監票就好」，引來諸多議論。對此，資深媒體人黃創夏則直呼「平淡的呼籲，有山雨欲來的陰霾？」不過仍有許多網友替韓加油打氣。

對於罷韓團體發起的罷免，韓呼籲市民朋友當天不要來高雄，關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，「不要出來投罷免票，出來監票就好」。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心，不出來投。

對於韓呼籲「不要出來投罷免票，出來監票就好」，黃創夏在臉書直言，魔鬼藏在細節裡，「平淡的呼籲，有山雨欲來的陰霾？」

有網友認為「跟總統大選民調蓋牌一樣」、「表示沒有投票的都是韓粉，都是支持他的。即使被罷免掉，他還是擁有廣大民意支持的」、「製造人潮錯覺」。不過也有許多網友力挺表示「攻防、攻防！你要罷他，難道他就不能防守？任人宰割？」、「又再一次讓我見識到了韓市長的大度，氣量和智慧」、「韓市府團隊，感謝你們付出，我是老高雄人，看在眼裡」、「韓國瑜加油！努力盡力過，不論結果為何？您都是成功的勇者」、「高雄人若不懂得珍惜，只好讓高雄人繼續過苦日子」、「大家都會聽話的」、「我就是欣賞這樣的韓市長」。

(中時電子報)