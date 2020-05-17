王爺壟運動公園預計將有國際標準直排輪場地、4座風雨籃球場等設施。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

王爺壟運動公園預計將有國際標準直排輪場地、4座風雨籃球場等設施。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

歷經14次流標的王爺壟運動公園，進度已達一半，預計可於年底完工，公園內部設置標準直排輪場地、4做風雨球場等，且附屬設施館設置雨水回收系統，已取得綠建築銅級標章候選證書，待完工後，能提供湖口鄉各年齡層喜好運動的鄉民使用。

新竹縣長楊文科上任後首次主持的大型開工典禮，即為王爺壟運動公園的興建案，這個運動公園用地早在2011即完成區段徵收，占地約3.03公頃，卻歷經14次流標，後由張弘鼎建築師事務所規劃設計監造，華盛營建工程股份有限公司興建，總工程經費由縣府自籌1億8600萬元，到5月7日止，進度已達50.463％。

湖口鄉王爺壟運動公園預計將有標準直排輪場地、4座風雨籃球場、包含槌球場的多功能草地，以及附屬設施館，內部為行政管理、公共廁所等，未來可滿足喜好運動的各年齡層民眾使用。

其中附屬設施館地下室具有雨水回收設計，兼具滯洪及澆灌功能，總蓄水量達1193公噸，約為半座國際標準泳池的水量，還有4座24噸雨水撲滿做為滯洪功能，目前已取得綠建築銅級標章候選證書，待完工後即可取得正式證書。

楊文科表示，湖口鄉等待這座運動公園已久，他也要求相關單位如教育處、工務處等掌握工程品質及進度，期望不只讓鄉民運動，也提供在地運動選手培訓的好場所，帶動地方發展。

(中時 )