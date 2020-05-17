今天（17日）北市警接獲民眾報案，台北市中華路二段南機場夜市巷內，發現一名男子倒臥巷弄中，臟器外露明顯死亡，疑似墜樓。據ETtoday報導，目前警方已在現場拉起封鎖線調查，詳細死亡原因，仍有待調查釐清。

(中時電子報)