南機場夜市驚見男屍！疑似墜樓臟器外露 09:322020/05/17 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市南機場夜市巷弄內驚見男屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（17日）北市警接獲民眾報案，台北市中華路二段南機場夜市巷內，發現一名男子倒臥巷弄中，臟器外露明顯死亡，疑似墜樓。據ETtoday報導，目前警方已在現場拉起封鎖線調查，詳細死亡原因，仍有待調查釐清。 (中時電子報) #南機場夜市 #臟器外露 #墜樓 #死亡 #驚見 #北市 #報案 #巷弄 #死亡原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 華盛頓大學預測新冠疫情 美國死亡人數將達14.7萬 13:452020/05/13 國際 中壢監理站殯儀館辦講習遏止酒駕再犯 16:422020/05/13 生活 《花木蘭》導演曝光試鏡片 驚見王菲愛女竇靖童 21:262020/05/13 娛樂 家外驚見2公尺巨蟒！從屋頂倒掛「生吞袋貂」 驚悚畫面嚇壞屋主 23:242020/05/13 國際 高市議員韓賜村撞死人 死者妻墜樓搶救中 10:252020/05/14 社會 新冠死亡數太難看 川普施壓 要CDC改算法 11:382020/05/14 國際 許常德狠批賴弘國分手信 驚見本人現身留11字 08:472020/05/15 娛樂 妙齡女褲子驚見不明液體 監視器曝光噁心一幕 21:542020/05/15 社會 肯定漏算！《紐時》掀美真實新冠死亡人數 11:302020/05/16 國際 iPhone手機落水泡8個月 開機後驚見神奇漂流過程 14:252020/05/16 時事 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 妙齡女褲子驚見不明液體 監視器曝光噁心一幕 - 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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