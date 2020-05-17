向上路兩輛自小客車碰撞波及3機車，現場一片狼藉。（警方提供／陳世宗台中傳真）

「行船走馬7分險！」台中市南屯區向上路3段45號前，今天凌晨2時29分，發生林姓男子駕駛自小客車，行經向上路由東往西行駛，行經上述路段迴轉時，與王姓男子駕駛直行的自小客車發生交通事故；並波及路旁的000-BTU、000-JGV、000-NVE等3部機車。

警方指出，肇事兩造均輕傷，林姓男子酒測值達公共危險，王男因事發時曾離開現場，目前仍在釐清案情中。

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