中市凌晨車禍 迴轉車撞直行車波及3機車 09:412020/05/17 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市向上路事故發生後，警方獲報立馬前往處理。（警方提供／陳世宗台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 向上路兩輛自小客車碰撞波及3機車，現場一片狼藉。（警方提供／陳世宗台中傳真） 「行船走馬7分險！」台中市南屯區向上路3段45號前，今天凌晨2時29分，發生林姓男子駕駛自小客車，行經向上路由東往西行駛，行經上述路段迴轉時，與王姓男子駕駛直行的自小客車發生交通事故；並波及路旁的000-BTU、000-JGV、000-NVE等3部機車。 警方指出，肇事兩造均輕傷，林姓男子酒測值達公共危險，王男因事發時曾離開現場，目前仍在釐清案情中。 ＃車禍＃衝撞＃警方＃迴轉＃直行 (中時 ) #客車 #男子 #上路 #自小客車 #小客車 也許您會感興趣 推薦閱讀 本土確診案例連30天「掛零」 防疫旅遊520後上路 04:102020/05/13 財經要聞 數位身分證 學者反對倉促上路 04:102020/05/13 政治要聞 內政部否認數位身分證倉促上路：合法、安全、透明慎推 12:062020/05/13 政治 失速衝撞國光客運逃逸 女駕駛到案供稱：太害怕！ 16:502020/05/13 社會 土地登記線上聲明上路 便利高雄市民 15:252020/05/13 生活 苗140線小客車遭2砂石夾擊 妻死夫重傷 10:252020/05/14 社會 國道1號彰化段油罐車與3小客車擦撞 回堵近8公里 15:152020/05/14 社會 四川京昆高速雅西段 客車側翻致6人死亡 18:002020/05/16 兩岸 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 19:192020/05/16 社會 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 妙齡女褲子驚見不明液體 監視器曝光噁心一幕 - 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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