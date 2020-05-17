民眾報案，花蓮壽豐鄉白鮑溪旁的農用工寮，發現一名中年男子倒臥蓄水池裡，據TVBS報導，警方趕到現場，發現男子已經明顯死亡，初步了解，該名中年男子是水電工，到該處工寮處理水電管線配置，疑似作業不慎跌落工寮旁的蓄水池，溺斃身亡。

(中時電子報)