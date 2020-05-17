花蓮白鮑溪驚見男屍 水電工溺斃蓄水池 09:392020/05/17 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮白鮑溪旁工寮，水電工溺斃蓄水池 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾報案，花蓮壽豐鄉白鮑溪旁的農用工寮，發現一名中年男子倒臥蓄水池裡，據TVBS報導，警方趕到現場，發現男子已經明顯死亡，初步了解，該名中年男子是水電工，到該處工寮處理水電管線配置，疑似作業不慎跌落工寮旁的蓄水池，溺斃身亡。 (中時電子報) #工寮 #蓄水池 #花蓮 #白鮑溪 #水電工 #溺斃 #倒臥 #配電 #水電 #管線 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 電鍍廠排汙致路塌 6廠商停業 04:102020/05/13 地方新聞 《食品股》花蓮養雞場遭暫緩 卜蜂：持續溝通 15:232020/05/13 財經 關心防疫 讓貝克漢看到台灣 04:102020/05/14 運動天地 翰品花蓮挺瓜農 住房送花蓮大西瓜 20:162020/05/14 財經 渡江屁股遭快艇撕裂 裸男爬上岸血流成河 23:082020/05/14 社會 花蓮人抱不平 傅服務處不打烊 04:102020/05/15 社會新聞 花蓮9抽水站 防汛備戰 04:102020/05/15 地方新聞 議員催生「花蓮縣新設畜牧場自治條例」 暫停卜蜂花蓮場審查 16:412020/05/15 生活 自來水管更新 中市南屯寶山文山里月底施工 19:452020/05/15 生活 你有投保重大燒燙傷保險？ 08:002020/05/17 財經 社會熱門新聞 變態男酒店偷拍 600人性愛影片被看光 - 社會 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 女友性慾強！他睡著還被吹醒 曝1天次數網看傻 - 社會 妙齡女褲子驚見不明液體 監視器曝光噁心一幕 - 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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