知名網紅Joeman日前罕見拍片分享資產真相，提到自己在27歲時靠著重壓遊戲股橘子，而賺到人生中第一個一千萬，造成市場話題火熱。不過知名財經粉專M觀點卻在Joeman的故事之中，看到兩個市場投資中的大忌。

M觀點是由Miula所開設的粉絲頁面，裡面經常分享自己對經濟、市場的看法，近日他也對網紅Joeman因重壓橘子賺到千萬的事件提出心得，他認為，Joeman雖然在這場投資中獲得千萬，不過過程中卻出現了兩個投資大忌，值得大家留意。

第一，依靠單一資訊就進場，M觀點認為，決定股價表現的未必是單一因素，他表示，Joeman投資橘子時，因為認為天堂M在韓國非常紅，到台灣後將能大幅貢獻營收，不過若要深入探究，這個單一資訊「非常紅」，能夠提供橘子接下來的獲利有多少，其實是不明確的。

其次，有沒有可能天堂M確實貢獻很多營收，但在其它遊戲卻造成虧損，也是必須關注的面向，M觀點以吉利德藥廠為例，吉利德藥廠所開發的愛滋病用藥銷售額快速成長，但也被C肝藥物銷售額下滑所抵銷，因此股價先前多處於低檔，直到受惠瑞德西韋話題，才又出現一波漲勢，顯見，如果僅依靠單一資訊來判斷股價後市，其實是不夠全面的。

第二，是對單一股票投入過多資金，M觀點提到，Joeman表示他當時把一半身家都壓在橘子上面，如果當時橘子未如期飆漲，而是出現大跌，那也將面臨財務危機。M觀點進一步說到，「睡覺」這件事是判斷投資部位是否超過承擔風險的指標，如果你的投資讓你晚上睡不著覺，也就是你所投資的風險過高，在此之下，也很容易讓人做出不理性的判斷，因此他建議，投入合理的金額，得到合理的獲利，才是真正的投資的王道。

(中時電子報)