麥可喬丹影集《最後一舞》讓話題重回英雄輩出的90年代，甚至影響今人對他們的評價。至少在美媒ESPN評選的「史上74大球星」之中，皮朋與「小蟲」羅德曼的排名都因此受益。

皮朋這次排名上升到第21名(前次第25名)，他的攻守數據長年被史上最偉大的球員麥可喬丹壓制，喬丹離開的1994年，皮朋就打出了MVP等級的身手。畢竟喬丹都親口說了：「沒皮朋就沒總冠軍。」

羅德曼是一位非常特別的球員，他以籃板球改變了比賽。聯盟史上籃板球比率最高的就是羅德曼(23.4%)，單季最高紀錄保持人也是羅德曼(29.7%)。簡言之就是每次場上出現籃板球時，29.7%會落到羅德曼手裡，而且他的進攻籃板比率(17.21%)亦是史上第一。

史上前10的單季最高籃板比率紀錄，7次是羅德曼保有，連續7季籃板王也是他獨有的紀錄。1999年他已半退休，短暫在湖人打替補，場均籃板居然比歐尼爾還高。最後一年38歲在小牛隊(獨行俠)的12場比賽，羅德曼仍有聯盟第一的場均14.3籃板。

有評審認為羅德曼能排到62名(前一次第64名)未免太高，因為他缺乏進攻能力，生涯場均7.3分是所有入選者最低。然而羅德曼是兩次年度最佳防守球員、橫跨90年代活塞、公牛王朝的5座總冠軍，加上喬丹對他的正面肯定，評審說再怎麼樣也不會把羅德曼移出這份榜單。

(中時電子報)