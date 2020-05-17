6月6日投票，將由高雄市民投票決定市長韓國瑜去留，但韓國瑜若不幸被罷免後，最慘會是誰？有網友認為從近期幾份民調來看，六都之中下個被民進黨獵巫對象，非常有可能是台北市長柯文哲。因為柯2024年若選總統，將成民進黨最具威脅的存在。

網友coober在批踢踢論壇發文「借古諷今」，稱「小王與小明是同班同學，小王成績倒數第一，小明倒數第二。有一天小王突然說要轉學了，小明聽到後就痛哭 抱著小王直喊 『不要走』，小王不好意思的說:『想不到我們平常看來沒很熟，你竟然這麼看重我』，小明連忙搖頭說『不~你走了以後誰來當倒數第一呢？』」。

值得注意的是，對於韓國瑜與柯文哲的關係，陳佩琪15日在臉書貼文表示，不管韓國瑜失業的17年讀多少書或念過什麼書或只是背誦佛經，柯文哲講這話，只是表明韓國瑜把北農治理的不錯，當然也許只是節目上脫口而出的客套之詞，但她想不透，先生講這句話有如此可惡？嘲諷兩年還罵不完，直到現在當市長了，有需要對過去長官對部屬的一句讚美，如此冷嘲熱諷窮追猛打2年嗎？」。

其他網友秒懂，紛紛留言，「韓倒了，柯P也差不多了」、「難怪柯夫人陳佩琪要發文挺韓」、「台北、高雄是台灣最重要的兩大城市，民進黨作夢也想收回來，拉下韓是第一步」、「KMT、TMD應該合作，對抗DPP」、「韓蓋牌肯定還有後招」。

(中時電子報)